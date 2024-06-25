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Ассанж в тюрьме стал для США помехой в преддверии выборов, заявил юрист - РИА Новости, 25.06.2024
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15:29 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955362281.html
Ассанж в тюрьме стал для США помехой в преддверии выборов, заявил юрист
Ассанж в тюрьме стал для США помехой в преддверии выборов, заявил юрист - РИА Новости, 25.06.2024
Ассанж в тюрьме стал для США помехой в преддверии выборов, заявил юрист
Продолжающееся заключение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа было невыгодно администрации президента США в преддверии выборов, считает адвокат Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:29
2024-06-25T15:29
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Продолжающееся заключение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа было невыгодно администрации президента США в преддверии выборов, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. "В выборный для США год освобождение Ассанжа на условиях сделки с правосудием выглядит вполне логично и дает возможность обоим сторонам сохранить лицо, а демократической администрации США заработать политический капитал среди своего избирателя", - сказал Аграновский РИА Новости. По мнению собеседника, с учетом популярности Ассанжа, "который фактически превратился в символ свободы слова", судебный процесс над ним и вообще его нахождение в тюрьме не принесло бы властям США ничего, кроме вреда. "Я очень рад освобождению Ассанжа и думаю, что ему в обозримой перспективе не грозит попадание под стражу. Самое страшное, что может с ним случиться, - это если власти США попытаются использовать его в информационной кампании против России. Думаю, это очень огорчило бы сторонников Ассанжа во всем мире", - заметил адвокат. Аграновский выразил надежду, что Ассанж - опытный боец и не позволит себя использовать в грязной игре.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955226942.html
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в мире, сша, россия, джулиан ассанж, дмитрий аграновский, президентские выборы в сша
В мире, США, Россия, Джулиан Ассанж, Дмитрий Аграновский, Президентские выборы в США
Ассанж в тюрьме стал для США помехой в преддверии выборов, заявил юрист

Аграновский: заключение Ассанжа было невыгодно властям США в преддверии выборов

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Продолжающееся заключение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа было невыгодно администрации президента США в преддверии выборов, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
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"В выборный для США год освобождение Ассанжа на условиях сделки с правосудием выглядит вполне логично и дает возможность обоим сторонам сохранить лицо, а демократической администрации США заработать политический капитал среди своего избирателя", - сказал Аграновский РИА Новости.
По мнению собеседника, с учетом популярности Ассанжа, "который фактически превратился в символ свободы слова", судебный процесс над ним и вообще его нахождение в тюрьме не принесло бы властям США ничего, кроме вреда.
"Я очень рад освобождению Ассанжа и думаю, что ему в обозримой перспективе не грозит попадание под стражу. Самое страшное, что может с ним случиться, - это если власти США попытаются использовать его в информационной кампании против России. Думаю, это очень огорчило бы сторонников Ассанжа во всем мире", - заметил адвокат.
Аграновский выразил надежду, что Ассанж - опытный боец и не позволит себя использовать в грязной игре.
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В миреСШАРоссияДжулиан АссанжДмитрий АграновскийПрезидентские выборы в США
 
 
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