Ассанж в тюрьме стал для США помехой в преддверии выборов, заявил юрист
Аграновский: заключение Ассанжа было невыгодно властям США в преддверии выборов
© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Продолжающееся заключение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа было невыгодно администрации президента США в преддверии выборов, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
"В выборный для США год освобождение Ассанжа на условиях сделки с правосудием выглядит вполне логично и дает возможность обоим сторонам сохранить лицо, а демократической администрации США заработать политический капитал среди своего избирателя", - сказал Аграновский РИА Новости.
По мнению собеседника, с учетом популярности Ассанжа, "который фактически превратился в символ свободы слова", судебный процесс над ним и вообще его нахождение в тюрьме не принесло бы властям США ничего, кроме вреда.
"Я очень рад освобождению Ассанжа и думаю, что ему в обозримой перспективе не грозит попадание под стражу. Самое страшное, что может с ним случиться, - это если власти США попытаются использовать его в информационной кампании против России. Думаю, это очень огорчило бы сторонников Ассанжа во всем мире", - заметил адвокат.
Аграновский выразил надежду, что Ассанж - опытный боец и не позволит себя использовать в грязной игре.