"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа
"Репортеры без границ" назвали освобождение Ассанжа победой для свободы прессы
© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) назвала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Британии победой для журналистики и свободы прессы.
«
"Джулиан Ассанж свободен! Мы испытываем огромное облегчение от того, что это опасное судебное преследование наконец-то завершилось. Это победа для журналистики и свободы прессы, за которую RSF боролась с самого начала. Давно пора освободить Ассанжа", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.