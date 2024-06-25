https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html

"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа

"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024

"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) назвала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:34

2024-06-25T10:34

2024-06-25T10:34

в мире

технологии

австралия

багдад (город)

джулиан ассанж

wikileaks

репортеры без границ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955246582_3:0:1271:713_1920x0_80_0_0_9ac87e37252ead942b8c34d1f1e9ac40.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) назвала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Британии победой для журналистики и свободы прессы. "Джулиан Ассанж свободен! Мы испытываем огромное облегчение от того, что это опасное судебное преследование наконец-то завершилось. Это победа для журналистики и свободы прессы, за которую RSF боролась с самого начала. Давно пора освободить Ассанжа", - говорится в сообщении организации в соцсети X.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947222510.html

австралия

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, австралия, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ