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"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
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10:34 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html
"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа
"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) назвала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:34
2024-06-25T10:34
в мире
технологии
австралия
багдад (город)
джулиан ассанж
wikileaks
репортеры без границ
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) назвала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Британии победой для журналистики и свободы прессы. &quot;Джулиан Ассанж свободен! Мы испытываем огромное облегчение от того, что это опасное судебное преследование наконец-то завершилось. Это победа для журналистики и свободы прессы, за которую RSF боролась с самого начала. Давно пора освободить Ассанжа&quot;, - говорится в сообщении организации в соцсети X.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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в мире, технологии, австралия, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ
В мире, Технологии, Австралия, Багдад (город), Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Репортеры без границ
"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа

"Репортеры без границ" назвали освобождение Ассанжа победой для свободы прессы

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) назвала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Британии победой для журналистики и свободы прессы.
«

"Джулиан Ассанж свободен! Мы испытываем огромное облегчение от того, что это опасное судебное преследование наконец-то завершилось. Это победа для журналистики и свободы прессы, за которую RSF боролась с самого начала. Давно пора освободить Ассанжа", - говорится в сообщении организации в соцсети X.

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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В миреТехнологииАвстралияБагдад (город)Джулиан АссанжWikiLeaksРепортеры без границ
 
 
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