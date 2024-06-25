https://ria.ru/20240625/assanzh-1955215115.html
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся - РИА Новости, 25.06.2024
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что считает дело освобожденного сегодня из британской тюрьмы австралийца Джулиана Ассанжа "слишком... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:59
2024-06-25T05:59
2024-06-25T06:41
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ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что считает дело освобожденного сегодня из британской тюрьмы австралийца Джулиана Ассанжа "слишком затянутым", сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на представителя федерального правительства. "Мы знаем, что у гражданина Австралии Джулиана Ассанжа запланировано судебное разбирательство в Соединенных Штатах", - заявил представитель. Он добавил, что отказывается давать полноценные комментарии, так как разбирательство все еще продолжается. "Австралийское правительство продолжает оказывать консульскую помощь господину Ассанжу. Премьер-министр Энтони Альбанезе ясно дал понять: дело Ассанжа слишком слишком затянулось, и его продолжающееся заключение не принесет никакой пользы", - отметил представитель правительства. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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в мире, австралия, багдад (город), джулиан ассанж, энтони альбанезе, wikileaks
В мире, Австралия, Багдад (город), Джулиан Ассанж, Энтони Альбанезе, WikiLeaks
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся
Премьер Австралии Альбанезе: дело Ассанжа слишком затянулось
ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что считает дело освобожденного сегодня из британской тюрьмы австралийца Джулиана Ассанжа "слишком затянутым", сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на представителя федерального правительства.
"Мы знаем, что у гражданина Австралии Джулиана Ассанжа запланировано судебное разбирательство в Соединенных Штатах", - заявил представитель. Он добавил, что отказывается давать полноценные комментарии, так как разбирательство все еще продолжается.
"Австралийское правительство продолжает оказывать консульскую помощь господину Ассанжу. Премьер-министр Энтони Альбанезе ясно дал понять: дело Ассанжа слишком слишком затянулось, и его продолжающееся заключение не принесет никакой пользы", - отметил представитель правительства.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks
, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде
.