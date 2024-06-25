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Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся - РИА Новости, 25.06.2024
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05:59 25.06.2024 (обновлено: 06:41 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955215115.html
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся - РИА Новости, 25.06.2024
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что считает дело освобожденного сегодня из британской тюрьмы австралийца Джулиана Ассанжа "слишком... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:59
2024-06-25T06:41
в мире
австралия
багдад (город)
джулиан ассанж
энтони альбанезе
wikileaks
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ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что считает дело освобожденного сегодня из британской тюрьмы австралийца Джулиана Ассанжа "слишком затянутым", сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на представителя федерального правительства. "Мы знаем, что у гражданина Австралии Джулиана Ассанжа запланировано судебное разбирательство в Соединенных Штатах", - заявил представитель. Он добавил, что отказывается давать полноценные комментарии, так как разбирательство все еще продолжается. "Австралийское правительство продолжает оказывать консульскую помощь господину Ассанжу. Премьер-министр Энтони Альбанезе ясно дал понять: дело Ассанжа слишком слишком затянулось, и его продолжающееся заключение не принесет никакой пользы", - отметил представитель правительства. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955208414.html
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в мире, австралия, багдад (город), джулиан ассанж, энтони альбанезе, wikileaks
В мире, Австралия, Багдад (город), Джулиан Ассанж, Энтони Альбанезе, WikiLeaks
Премьер Австралии счел дело Ассанжа слишком затянувшимся

Премьер Австралии Альбанезе: дело Ассанжа слишком затянулось

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что считает дело освобожденного сегодня из британской тюрьмы австралийца Джулиана Ассанжа "слишком затянутым", сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на представителя федерального правительства.
"Мы знаем, что у гражданина Австралии Джулиана Ассанжа запланировано судебное разбирательство в Соединенных Штатах", - заявил представитель. Он добавил, что отказывается давать полноценные комментарии, так как разбирательство все еще продолжается.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
04:17
"Австралийское правительство продолжает оказывать консульскую помощь господину Ассанжу. Премьер-министр Энтони Альбанезе ясно дал понять: дело Ассанжа слишком слишком затянулось, и его продолжающееся заключение не принесет никакой пользы", - отметил представитель правительства.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения
03:56
 
В миреАвстралияБагдад (город)Джулиан АссанжЭнтони АльбанезеWikiLeaks
 
 
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