Рейтинг@Mail.ru
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 25.06.2024 (обновлено: 04:42 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210799.html
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения - РИА Новости, 25.06.2024
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения
Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:41
2024-06-25T04:42
в мире
сша
джулиан ассанж
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/79/1492697978_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_574f68c56a6245190f6e8b119252f7b5.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, сказала РИА Новости директор Женского института свободы прессы и активистка движения в поддержку Ассанжа Марта Аллен. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. "Мне отрадно, что он будет свободен, хотя я огорчена, что ему пришлось признать один пункт (обвинений), несмотря на свою невиновность", - сказала собеседница агентства. "Президенту и генеральному прокурору США следовало давно снять обвинения и поддержать свободную и независимую прессу. Это пятно на репутации нашей страны - преследовать журналиста и издателя", - добавила она. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/79/1492697978_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf5ee4dd99cd2267653fc937a7aa7c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения

Журналистка Аллен: США следовало бы снять обвинения в отношении Ассанжа

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, сказала РИА Новости директор Женского института свободы прессы и активистка движения в поддержку Ассанжа Марта Аллен.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
04:24
"Мне отрадно, что он будет свободен, хотя я огорчена, что ему пришлось признать один пункт (обвинений), несмотря на свою невиновность", - сказала собеседница агентства.
"Президенту и генеральному прокурору США следовало давно снять обвинения и поддержать свободную и независимую прессу. Это пятно на репутации нашей страны - преследовать журналиста и издателя", - добавила она.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
04:17
 
В миреСШАДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала