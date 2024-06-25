https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210799.html
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения - РИА Новости, 25.06.2024
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения
Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:41
2024-06-25T04:41
2024-06-25T04:42
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, сказала РИА Новости директор Женского института свободы прессы и активистка движения в поддержку Ассанжа Марта Аллен. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. "Мне отрадно, что он будет свободен, хотя я огорчена, что ему пришлось признать один пункт (обвинений), несмотря на свою невиновность", - сказала собеседница агентства. "Президенту и генеральному прокурору США следовало давно снять обвинения и поддержать свободную и независимую прессу. Это пятно на репутации нашей страны - преследовать журналиста и издателя", - добавила она. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения
Журналистка Аллен: США следовало бы снять обвинения в отношении Ассанжа
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, сказала РИА Новости директор Женского института свободы прессы и активистка движения в поддержку Ассанжа Марта Аллен.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
"Мне отрадно, что он будет свободен, хотя я огорчена, что ему пришлось признать один пункт (обвинений), несмотря на свою невиновность", - сказала собеседница агентства.
"Президенту и генеральному прокурору США следовало давно снять обвинения и поддержать свободную и независимую прессу. Это пятно на репутации нашей страны - преследовать журналиста и издателя", - добавила она.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде
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