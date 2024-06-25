https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210799.html

Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения

Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения - РИА Новости, 25.06.2024

Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения

Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T04:41

2024-06-25T04:41

2024-06-25T04:42

в мире

сша

джулиан ассанж

wikileaks

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/79/1492697978_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_574f68c56a6245190f6e8b119252f7b5.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Властям США следовало бы полностью снять обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и избавить репутацию страны от пятна гонений на журналиста, сказала РИА Новости директор Женского института свободы прессы и активистка движения в поддержку Ассанжа Марта Аллен. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. "Мне отрадно, что он будет свободен, хотя я огорчена, что ему пришлось признать один пункт (обвинений), несмотря на свою невиновность", - сказала собеседница агентства. "Президенту и генеральному прокурору США следовало давно снять обвинения и поддержать свободную и независимую прессу. Это пятно на репутации нашей страны - преследовать журналиста и издателя", - добавила она. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks