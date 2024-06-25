https://ria.ru/20240625/assanzh-1955208414.html

Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения

Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения - РИА Новости, 25.06.2024

Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж после новостей о его выходе на свободу выразила благодарность на своей странице в социальной сети X... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T03:56

2024-06-25T03:56

2024-06-25T03:56

в мире

великобритания

австралия

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж после новостей о его выходе на свободу выразила благодарность на своей странице в социальной сети X всем, кто трудился ради его освобождения. Ранее аккаунт WikiLeaks в социальной сети X сообщил, что Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию. Новостям об освобождении предшествовали сообщения, что Ассанж готовится заключить с американской прокуратурой сделку, которая позволит ему выйти из тюрьмы. "Джулиан свободен!!!! Словами не могу выразить нашу огромнейшую благодарность вам - да, вам, кто годами действовал, чтобы это сбылось. Спасибо. Спасибо. Спасибо", - написала жена активиста.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947252264.html

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в мире, великобритания, австралия, джулиан ассанж, wikileaks