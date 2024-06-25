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Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения - РИА Новости, 25.06.2024
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03:56 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955208414.html
Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения
Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения - РИА Новости, 25.06.2024
Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж после новостей о его выходе на свободу выразила благодарность на своей странице в социальной сети X... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:56
2024-06-25T03:56
в мире
великобритания
австралия
джулиан ассанж
wikileaks
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж после новостей о его выходе на свободу выразила благодарность на своей странице в социальной сети X всем, кто трудился ради его освобождения. Ранее аккаунт WikiLeaks в социальной сети X сообщил, что Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию. Новостям об освобождении предшествовали сообщения, что Ассанж готовится заключить с американской прокуратурой сделку, которая позволит ему выйти из тюрьмы. "Джулиан свободен!!!! Словами не могу выразить нашу огромнейшую благодарность вам - да, вам, кто годами действовал, чтобы это сбылось. Спасибо. Спасибо. Спасибо", - написала жена активиста.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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в мире, великобритания, австралия, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Великобритания, Австралия, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения

Жена основателя WikiLeaks поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения

© AP Photo / Alberto PezzaliЖена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж после новостей о его выходе на свободу выразила благодарность на своей странице в социальной сети X всем, кто трудился ради его освобождения.
Ранее аккаунт WikiLeaks в социальной сети X сообщил, что Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию. Новостям об освобождении предшествовали сообщения, что Ассанж готовится заключить с американской прокуратурой сделку, которая позволит ему выйти из тюрьмы.
"Джулиан свободен!!!! Словами не могу выразить нашу огромнейшую благодарность вам - да, вам, кто годами действовал, чтобы это сбылось. Спасибо. Спасибо. Спасибо", - написала жена активиста.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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В миреВеликобританияАвстралияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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