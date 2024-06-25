СМИ: Финляндия экспроприирует принадлежащую россиянам арену в Хельсинки
Helsingin Sanomat: Финляндия с 99% вероятностью экспроприирует Helsinki Hall
CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022
Вид на Helsinki Arena. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Финские власти экспроприируют принадлежащую россиянам концертно-спортивную арену в Хельсинки с "99% вероятностью", сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Как утверждают финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
"По информации Helsingin Sanomat, арена Helsinki Hall, бывшая Hartwall Arena, будет экспроприирована с 99% вероятностью", - говорится в материале.
Владельцы арены получили три предложения о покупке арены на сумму от 35 до 40 миллионов евро, однако ни одна из сделок не состоялась, отмечает издание.
После экспроприации арена будет продана инвесторам, которые смогут провести повторные торги, уточняет газета.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что министерство иностранных дел не получило никаких документов, подтверждающих продажу арены. Срок, отведенный для добровольной продажи арены, истекает 30 июня, после чего финские власти приступят к процедуре экспроприации.
МИД и министерство юстиции подготовит для этого соответствующий закон, отметила ранее Валтонен.
В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, сообщала газета Helsingin Sanomat.
Helsinki Hall - крупная спортивная арена и концертная площадка в финской столице. Ранее местные СМИ указывали, что для продажи арены ее российскими владельцами, находящимися под санкциями ЕС, требуется не только исключительное разрешение МИД Финляндии и финского Управления судебных приставов, но и разрешение властей США, поскольку они также находятся в санкционном списке этой страны. Однако в конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.