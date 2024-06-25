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Евросоюз потерял четверть доходов от экспорта алмазов - РИА Новости, 25.06.2024
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05:03 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/almazy-1955211650.html
Евросоюз потерял четверть доходов от экспорта алмазов
Евросоюз потерял четверть доходов от экспорта алмазов - РИА Новости, 25.06.2024
Евросоюз потерял четверть доходов от экспорта алмазов
Евросоюз после введения санкций против российских алмазов столкнулся в январе-апреле этого года с падением доходов от их экспорта на четверть - до 2,5 миллиарда РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:03
2024-06-25T05:03
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз после введения санкций против российских алмазов столкнулся в январе-апреле этого года с падением доходов от их экспорта на четверть - до 2,5 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных объединения. Так, за первые четыре месяца ЕС отправил за рубеж алмазов на 2,5 миллиарда евро против 3,34 миллиарда годом ранее. Главным образом падение пришлось на непромышленные алмазы - их продажи просели на 791 килограмм, до 2,5 тонн. Основная причина сокращения продаж - падение импорта, поскольку сам ЕС не добывает эти камни. Так, совокупный объем импорта уменьшился на 29%, до 2,66 миллиарда евро. При этом, как и с экспортом, основной удар пришелся по непромышленным алмазам - их ввоз сократился на 1065 килограмм, или на 890 миллионов евро. В результате было ввезено 1,8 тонны этих камней на 1,2 миллиарда евро. Примерно треть из выпавшего объема приходилось на Россию, против которой с 1 января этого года действуют "алмазные" санкции, - за четыре месяца прошлого года Евросоюз приобрел 377 килограмм непромышленных алмазов из России. ОАЭ сократили экспорт в ЕС на 303 килограмма, а Канада - на 234 килограмма. Существенные объемы также выпали из поставок Анголы (-80 килограмм) и Китая (-66 килограмм). Евросоюз в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января. С 1 марта западные страны также начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Однако накануне ЕС уточнил, что отложил на полгода (до 1 марта будущего года) введение системы обязательной сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения.
https://ria.ru/20240624/mid-1955111095.html
https://ria.ru/20240613/politolog-1952525396.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика
Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Экономика
Евросоюз потерял четверть доходов от экспорта алмазов

Евросоюз после введения санкций потерял четверть доходов от экспорта алмазов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз после введения санкций против российских алмазов столкнулся в январе-апреле этого года с падением доходов от их экспорта на четверть - до 2,5 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных объединения.
Так, за первые четыре месяца ЕС отправил за рубеж алмазов на 2,5 миллиарда евро против 3,34 миллиарда годом ранее. Главным образом падение пришлось на непромышленные алмазы - их продажи просели на 791 килограмм, до 2,5 тонн.
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Основная причина сокращения продаж - падение импорта, поскольку сам ЕС не добывает эти камни. Так, совокупный объем импорта уменьшился на 29%, до 2,66 миллиарда евро.
При этом, как и с экспортом, основной удар пришелся по непромышленным алмазам - их ввоз сократился на 1065 килограмм, или на 890 миллионов евро. В результате было ввезено 1,8 тонны этих камней на 1,2 миллиарда евро.
Примерно треть из выпавшего объема приходилось на Россию, против которой с 1 января этого года действуют "алмазные" санкции, - за четыре месяца прошлого года Евросоюз приобрел 377 килограмм непромышленных алмазов из России. ОАЭ сократили экспорт в ЕС на 303 килограмма, а Канада - на 234 килограмма. Существенные объемы также выпали из поставок Анголы (-80 килограмм) и Китая (-66 килограмм).
Евросоюз в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января. С 1 марта западные страны также начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Однако накануне ЕС уточнил, что отложил на полгода (до 1 марта будущего года) введение системы обязательной сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения.
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