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В Самарской области ограничат продажу алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 25.06.2024
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15:02 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/alkogol-1955351601.html
В Самарской области ограничат продажу алкоголя в "наливайках"
В Самарской области ограничат продажу алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 25.06.2024
В Самарской области ограничат продажу алкоголя в "наливайках"
Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании единогласно поддержали законопроект, ограничивающий продажу алкоголя по ночам в "наливайках",... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:02
2024-06-25T15:02
общество
россия
самарская область
самарская губернская дума
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САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании единогласно поддержали законопроект, ограничивающий продажу алкоголя по ночам в "наливайках", расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, онлайн-трансляция заседания велась на сайте областного парламента. С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона. "Предлагается... во-первых, ограничить время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 часов (с 21:00 до 9:00 мск) в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Во-вторых, исключить розничную продажу пива и пивных напитков в объектах общепита в МКД без лицензии. В-третьих, обеспечить соответствие ГОСТам всех объектов общепита, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков", - представил законопроект врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Депутаты также предложили ужесточить санкции за нарушения в этой сфере, отметив, что в ряде регионов суммы административных штрафов были увеличены двукратно. В комитете по промышленности, предпринимательству и торговле думы сообщили, что готовы рассмотреть это предложение.
https://ria.ru/20240620/novgorod-1954337089.html
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общество, россия, самарская область, самарская губернская дума
Общество, Россия, Самарская область, Самарская Губернская Дума
В Самарской области ограничат продажу алкоголя в "наливайках"

Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект о "наливайках"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива
Бутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании единогласно поддержали законопроект, ограничивающий продажу алкоголя по ночам в "наливайках", расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, онлайн-трансляция заседания велась на сайте областного парламента.
С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона.
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"Предлагается... во-первых, ограничить время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 часов (с 21:00 до 9:00 мск) в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Во-вторых, исключить розничную продажу пива и пивных напитков в объектах общепита в МКД без лицензии. В-третьих, обеспечить соответствие ГОСТам всех объектов общепита, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков", - представил законопроект врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Депутаты также предложили ужесточить санкции за нарушения в этой сфере, отметив, что в ряде регионов суммы административных штрафов были увеличены двукратно. В комитете по промышленности, предпринимательству и торговле думы сообщили, что готовы рассмотреть это предложение.
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