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Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ - РИА Новости, 24.06.2024
Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:23
2024-06-24T19:23
2024-06-24T19:23
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг", - указано в сообщении. Отмечено, что основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом новый порядок не отменяет возможности для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ. В кабмине напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.
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михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг", - указано в сообщении.
Отмечено, что основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом новый порядок не отменяет возможности для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ.
В кабмине напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.