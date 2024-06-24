https://ria.ru/20240624/zhku-1955157640.html

Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ - РИА Новости, 24.06.2024

Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:23

2024-06-24T19:23

2024-06-24T19:23

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг", - указано в сообщении. Отмечено, что основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом новый порядок не отменяет возможности для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ. В кабмине напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода, каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

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михаил мишустин, россия, общество