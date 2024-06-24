https://ria.ru/20240624/zhkkh-1954963115.html

Счетная палата выступила за долгосрочный тариф на услуги ЖКХ

Счетная палата выступила за долгосрочный тариф на услуги ЖКХ - РИА Новости, 24.06.2024

Счетная палата выступила за долгосрочный тариф на услуги ЖКХ

Тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:14

2024-06-24T09:14

2024-06-24T09:14

экономика

жкх

россия

наталья трунова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "В прошлом году мы завершили мероприятие, посвященное сфере теплоснабжения, в этом завершили мероприятие, посвященное сфере водоснабжения. Мы считаем, что тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет. Потому что инфраструктура - это долгосрочная инвестиция", - сказала Трунова. "Тарифная политика обозначает пределы инвестиционной привлекательности сектора, и хотелось бы, чтобы эти параметры были изначально установлены", - добавила она. Сейчас, по словам аудитора, ряд секторов в сфере ЖКХ сильно недофинансирован и непривлекателен для бизнеса из-за отсутствия внятной тарифной политики. "Например, водоснабжение, которое в части тарифа недофинансировано - то есть у нас средний тариф по России 33,6 рубля за 1 кубометр воды, а в магазине мы покупаем бутылочку воды 0,5 литра за 50 рублей", - сказала она. При этом, по мнению Счетной палаты, власти должны установить требование обязательного наличия и исполнения инвестпрограмм для всех ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ. "Утвержденные инвестиционные программы в 2022-2023 годах имели не более 10 % ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, в сфере теплоснабжения - порядка 6% организаций", - сообщила Трунова.

https://ria.ru/20240623/voda-1954817441.html

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экономика, жкх, россия, наталья трунова