https://ria.ru/20240624/zhaparov-1955044565.html
Президент Киргизии заявил о важности русского языка
Президент Киргизии заявил о важности русского языка - РИА Новости, 24.06.2024
Президент Киргизии заявил о важности русского языка
Русский язык продолжает играть важную роль в Киргизии, заявил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:18
2024-06-24T13:18
2024-06-24T13:18
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Русский язык продолжает играть важную роль в Киргизии, заявил президент республики Садыр Жапаров. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в понедельник лидер страны направил обращение к делегатам 10-го собрания ассамблеи народа Киргизии и поздравил их с 30-летием ассамблеи. "Сегодня деятельность ассамблеи поддерживается на государственном уровне. Созданы условия для сохранения и развития родных языков, культуры и традиций этнических сообществ, проживающих в Кыргызской Республике. В то же время русский язык продолжает играть важную роль как официальный язык. Как говорится: "Сколько языков знаешь — столько раз ты человек", - приводит текст послания пресс-служба. По утверждению Жапарова, благодаря знанию разных языков граждане страны не только свободно общаются между собой, но и обогащаются духовно и культурно. "Необходимо содействовать формированию гражданина Кыргызстана, свободно владеющего государственным, родным, официальным и иностранными языками, и развивать многоязычное образование, что является требованием нашего времени", - подчеркнул Жапаров. В своей речи президент выразил уверенность, что при многообразии, единстве и дружбе народов Киргизия станет процветающей страной. "Эти ценности не только живут в наших сердцах, но и закреплены в наших законах, начиная с конституции, где четко прописано, что каждый гражданин Кыргызской Республики, независимо от этнической принадлежности, религии, региона и социального статуса, обладает равными правами и обязанностями", - отметил лидер страны.
https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954030365.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Президент Киргизии заявил о важности русского языка
Жапаров: русский язык продолжает играть важную роль в Киргизии
БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Русский язык продолжает играть важную роль в Киргизии, заявил президент республики Садыр Жапаров.
Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в понедельник лидер страны направил обращение к делегатам 10-го собрания ассамблеи народа Киргизии и поздравил их с 30-летием ассамблеи.
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"Сегодня деятельность ассамблеи поддерживается на государственном уровне. Созданы условия для сохранения и развития родных языков, культуры и традиций этнических сообществ, проживающих в Кыргызской Республике. В то же время русский язык продолжает играть важную роль как официальный язык. Как говорится: "Сколько языков знаешь — столько раз ты человек", - приводит текст послания пресс-служба.
По утверждению Жапарова, благодаря знанию разных языков граждане страны не только свободно общаются между собой, но и обогащаются духовно и культурно. "Необходимо содействовать формированию гражданина Кыргызстана, свободно владеющего государственным, родным, официальным и иностранными языками, и развивать многоязычное образование, что является требованием нашего времени", - подчеркнул Жапаров.
В своей речи президент выразил уверенность, что при многообразии, единстве и дружбе народов Киргизия станет процветающей страной. "Эти ценности не только живут в наших сердцах, но и закреплены в наших законах, начиная с конституции, где четко прописано, что каждый гражданин Кыргызской Республики, независимо от этнической принадлежности, религии, региона и социального статуса, обладает равными правами и обязанностями", - отметил лидер страны.