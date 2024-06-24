https://ria.ru/20240624/zhaparov-1955044565.html

Президент Киргизии заявил о важности русского языка

Президент Киргизии заявил о важности русского языка - РИА Новости, 24.06.2024

Президент Киргизии заявил о важности русского языка

Русский язык продолжает играть важную роль в Киргизии, заявил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:18

2024-06-24T13:18

2024-06-24T13:18

в мире

киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Русский язык продолжает играть важную роль в Киргизии, заявил президент республики Садыр Жапаров. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в понедельник лидер страны направил обращение к делегатам 10-го собрания ассамблеи народа Киргизии и поздравил их с 30-летием ассамблеи. "Сегодня деятельность ассамблеи поддерживается на государственном уровне. Созданы условия для сохранения и развития родных языков, культуры и традиций этнических сообществ, проживающих в Кыргызской Республике. В то же время русский язык продолжает играть важную роль как официальный язык. Как говорится: "Сколько языков знаешь — столько раз ты человек", - приводит текст послания пресс-служба. По утверждению Жапарова, благодаря знанию разных языков граждане страны не только свободно общаются между собой, но и обогащаются духовно и культурно. "Необходимо содействовать формированию гражданина Кыргызстана, свободно владеющего государственным, родным, официальным и иностранными языками, и развивать многоязычное образование, что является требованием нашего времени", - подчеркнул Жапаров. В своей речи президент выразил уверенность, что при многообразии, единстве и дружбе народов Киргизия станет процветающей страной. "Эти ценности не только живут в наших сердцах, но и закреплены в наших законах, начиная с конституции, где четко прописано, что каждый гражданин Кыргызской Республики, независимо от этнической принадлежности, религии, региона и социального статуса, обладает равными правами и обязанностями", - отметил лидер страны.

https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954030365.html

https://radiosputnik.ru/20240622/zelenskaya-1954751138.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров