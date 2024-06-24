https://ria.ru/20240624/zemletryasenie-1955067809.html

В Индонезии произошло сильное землетрясение

В Индонезии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 24.06.2024

В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии, сообщает сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:38

2024-06-24T14:38

2024-06-24T14:38

в мире

индонезия

малуку

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ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии, сообщает сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 17.55 по местному времени (13.55 мск) к северо-востоку от юго-западного района провинции Малуку. Эпицентр землетрясения находился на глубине 153 километра, а магнитуда составила 6,0. "Тектоническое землетрясение находится на глубине 153 километра и не имеет потенциала для цунами", - уточнили в ведомстве. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, уточнили сейсмологи.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

индонезия

малуку

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в мире, индонезия, малуку