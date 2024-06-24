https://ria.ru/20240624/zemletryasenie-1955067809.html
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 24.06.2024
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии, сообщает сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:38
2024-06-24T14:38
2024-06-24T14:38
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ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии, сообщает сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 17.55 по местному времени (13.55 мск) к северо-востоку от юго-западного района провинции Малуку. Эпицентр землетрясения находился на глубине 153 километра, а магнитуда составила 6,0. "Тектоническое землетрясение находится на глубине 153 километра и не имеет потенциала для цунами", - уточнили в ведомстве. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, уточнили сейсмологи.
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в мире, индонезия, малуку
В мире, Индонезия, Малуку
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0