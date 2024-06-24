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Россия и Белоруссия вместе работают над укреплением безопасности СНГ
Россия и Белоруссия вместе работают над укреплением безопасности СНГ - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Белоруссия вместе работают над укреплением безопасности СНГ
Минск и Москва работают для совершенствования механизмов противодействия новым угрозам безопасности членов Содружества независимых государств (СНГ) при... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:28
2024-06-24T18:28
2024-06-24T18:28
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва работают для совершенствования механизмов противодействия новым угрозам безопасности членов Содружества независимых государств (СНГ) при небывалом уровне международной напряженности, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Сергея Алейника. Российский министр ранее прибыл в Минск, где провел переговоры со своим белорусским коллегой. У Лаврова также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания предусмотрена и встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания. "Прилагаем усилия для совершенствования механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности государств - участников СНГ в условиях беспрецедентного уровня международной напряженности", - говорится в заявлении глав МИД. Также отмечается, что Россия и Белоруссия выступают за повышение роли СНГ как площадки для многостороннего диалога по широкому спектру вопросов, в том числе по внешнеполитической координации и продвижению совместных международных инициатив. "Стороны работают над повышением практической отдачи от деятельности СНГ и его отраслевых органов через углубление экономической интеграции, устранение препятствий в торговле, привлечение инвестиций, а также взаимодействие в сфере энергетики, промышленной и агропромышленной кооперации, цифровизации, транспорта и связи, экологии и защиты климата, научно-технического, инновационного, гуманитарного сотрудничества", - говорится в заявлении.
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россия, белоруссия, минск, сергей лавров, сергей алейник, александр лукашенко, снг, политика, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Лавров, Сергей Алейник, Александр Лукашенко, СНГ, Политика, В мире
Россия и Белоруссия вместе работают над укреплением безопасности СНГ
Москва и Минск работают над совершенствованием безопасности членов СНГ
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва работают для совершенствования механизмов противодействия новым угрозам безопасности членов Содружества независимых государств (СНГ) при небывалом уровне международной напряженности, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Сергея Алейника.
Российский министр ранее прибыл в Минск, где провел переговоры со своим белорусским коллегой. У Лаврова также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что программой пребывания предусмотрена и встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания.
"Прилагаем усилия для совершенствования механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности государств - участников СНГ в условиях беспрецедентного уровня международной напряженности", - говорится в заявлении глав МИД.
Также отмечается, что Россия и Белоруссия выступают за повышение роли СНГ как площадки для многостороннего диалога по широкому спектру вопросов, в том числе по внешнеполитической координации и продвижению совместных международных инициатив.
"Стороны работают над повышением практической отдачи от деятельности СНГ и его отраслевых органов через углубление экономической интеграции, устранение препятствий в торговле, привлечение инвестиций, а также взаимодействие в сфере энергетики, промышленной и агропромышленной кооперации, цифровизации, транспорта и связи, экологии и защиты климата, научно-технического, инновационного, гуманитарного сотрудничества", - говорится в заявлении.