https://ria.ru/20240624/zayavlenie-1955139178.html
Москва и Минск призвали мировое сообщество противостоять провокациям Запада
Москва и Минск призвали мировое сообщество противостоять провокациям Запада - РИА Новости, 24.06.2024
Москва и Минск призвали мировое сообщество противостоять провокациям Запада
Россия и Белоруссия призывают мировое сообщество противостоять подходам коллективного Запада, ведущим к конфронтации и разрушению устоев глобальной... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:26
2024-06-24T18:26
2024-06-24T18:26
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия призывают мировое сообщество противостоять подходам коллективного Запада, ведущим к конфронтации и разрушению устоев глобальной экономической безопасности и социальной стабильности, следует из совместного заявления глав МИД России и Белоруссии об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции государств. "Призываем международное сообщество противостоять этим подходам коллективного Запада, ведущим к конфронтации и разрушению устоев глобальной экономической безопасности и социальной стабильности", - говорится в заявлении. Отмечается, что Минск и Москва намерены продвигать достижение взаимопонимания в целях налаживания широкого и продвинутого отраслевого взаимодействия, в том числе на многосторонней основе, для решения общих задач развития в сфере инфраструктуры, логистики, финансов, промышленности и технологий. Глава МИД РФ Сергей Лавров находится в Минске с рабочей поездкой.
https://ria.ru/20240624/politika-1955138134.html
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россия, белоруссия, минск, сергей лавров
Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Лавров
Москва и Минск призвали мировое сообщество противостоять провокациям Запада
Москва и Минск призвали мир противостоять ведущим к конфронтации подходам Запада
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия призывают мировое сообщество противостоять подходам коллективного Запада, ведущим к конфронтации и разрушению устоев глобальной экономической безопасности и социальной стабильности, следует из совместного заявления глав МИД России и Белоруссии об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции государств.
"Призываем международное сообщество противостоять этим подходам коллективного Запада, ведущим к конфронтации и разрушению устоев глобальной экономической безопасности и социальной стабильности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Минск и Москва намерены продвигать достижение взаимопонимания в целях налаживания широкого и продвинутого отраслевого взаимодействия, в том числе на многосторонней основе, для решения общих задач развития в сфере инфраструктуры, логистики, финансов, промышленности и технологий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
находится в Минске с рабочей поездкой.