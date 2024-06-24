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Москва и Минск выступили против нелегитимных санкций - РИА Новости, 24.06.2024
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18:23 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/zayavlenie-1955137783.html
Москва и Минск выступили против нелегитимных санкций
Москва и Минск выступили против нелегитимных санкций - РИА Новости, 24.06.2024
Москва и Минск выступили против нелегитимных санкций
Москва и Минск выступают за совместное продвижение, в том числе в ООН, инициатив против нелегитимных санкций, говорится в совместном заявлении глав МИД России и РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:23
2024-06-24T18:23
в мире
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москва
минск
владимир путин
оон
политика
санкции в отношении россии
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Москва и Минск выступают за совместное продвижение, в том числе в ООН, инициатив против нелегитимных санкций, говорится в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии. "Беларусь и Россия выступают за совместное продвижение, в том числе в ООН, инициатив, направленных на противодействие односторонним принудительным мерам как способу политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств, защиту и укрепление принципов суверенитета, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения", - говорится в заявлении. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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в мире, россия, москва, минск, владимир путин, оон, политика, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Минск, Владимир Путин, ООН, Политика, Санкции в отношении России
Москва и Минск выступили против нелегитимных санкций

Москва и Минск выступили за продвижение инициатив против нелегитимных санкций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Москва и Минск выступают за совместное продвижение, в том числе в ООН, инициатив против нелегитимных санкций, говорится в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии.
"Беларусь и Россия выступают за совместное продвижение, в том числе в ООН, инициатив, направленных на противодействие односторонним принудительным мерам как способу политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств, защиту и укрепление принципов суверенитета, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения", - говорится в заявлении.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Глава белорусского МИД Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В МИД Белоруссии прокомментировали санкции ООН против Минска
8 мая, 07:10
 
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