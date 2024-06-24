https://ria.ru/20240624/zatopleniya-1955093475.html

В Дальнереченском районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

В Дальнереченском районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений - РИА Новости, 24.06.2024

В Дальнереченском районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

Режим ЧС ввели в Дальнереченском муниципальном районе Приморья из-за затоплений, там отрезаны от транспортного сообщения семь сел, сообщает администрация... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:57

2024-06-24T15:57

2024-06-24T15:57

происшествия

ясенево

дальнереченский район

ясная поляна

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Дальнереченском муниципальном районе Приморья из-за затоплений, там отрезаны от транспортного сообщения семь сел, сообщает администрация муниципалитета. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 по 22 июня действовало штормовое предупреждение. В шести муниципалитетах за несколько дней выпала месячная норма осадков. Без транспортного сообщения из-за переливов на дорогах остались несколько сел в ряде районов Приморья. Затопило почти 50 приусадебных участков, в пяти районах зафиксировано 49 переливов на 25 участках автодорог. В понедельник режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа Приморья, а также сел Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа из-за подъема воды на реках. "С 19.00 (12.00 мск) 24 июня на территории Дальнереченского муниципального района введен режим "Чрезвычайная ситуация", установлен местный уровень реагирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за многочисленных переливов отрезаны от транспортного сообщения села Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Пожига, Ариадное. Уровень воды в реке Малиновка в районе сел Веденка, Ракитное, реки Ореховка в районе сел Ясная Поляна и Ариадное достиг опасного гидрологического явления.

https://ria.ru/20240620/pavodok-1954144561.html

https://ria.ru/20240607/mchs-1951369646.html

ясенево

дальнереченский район

ясная поляна

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происшествия, ясенево, дальнереченский район, ясная поляна