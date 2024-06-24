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Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
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19:28 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/zapad-1955158807.html
Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров
Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров
Россия не видит последовательности в риторике и действиях западных лидеров, в том числе польских, которые, вероятно, руководствуются сиюминутными политическими... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:28
2024-06-24T19:28
в мире
польша
россия
сергей лавров
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия не видит последовательности в риторике и действиях западных лидеров, в том числе польских, которые, вероятно, руководствуются сиюминутными политическими интересами, а не народными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что что "из-за действий белорусской стороны" Варшава рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов. На пресс-конференции, в которой глава МИД России участвовал вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником, журналист поинтересовался у Лаврова, насколько адекватны и последовательны заявления польских властей о закрытии границы с учетом их же недавних высказываний о возможности открытия пунктов пропуска. "Последовательности в действиях, в заявлениях многих западных лидеров мы не наблюдаем. В том числе это касается и польского руководства. Я думаю, что когда они бросаются из огня да в полымя, из одной крайности в другую, объясняется тем, что они руководствуются не коренными интересами своего народа, а своими конъюнктурными внутриполитическими соображениями накануне очередных выборов или сразу после состоявшихся выборов", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что российская сторона привыкла к непоследовательности и ненадежности европейских соседей и полностью учитывает этот фактор в своем внешнеполитическом планировании вместе с белорусскими союзниками.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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в мире, польша, россия, сергей лавров
В мире, Польша, Россия, Сергей Лавров
Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров

Лавров: западные лидеры руководствуются сиюминутными политическими интересами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия не видит последовательности в риторике и действиях западных лидеров, в том числе польских, которые, вероятно, руководствуются сиюминутными политическими интересами, а не народными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что что "из-за действий белорусской стороны" Варшава рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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На пресс-конференции, в которой глава МИД России участвовал вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником, журналист поинтересовался у Лаврова, насколько адекватны и последовательны заявления польских властей о закрытии границы с учетом их же недавних высказываний о возможности открытия пунктов пропуска.
"Последовательности в действиях, в заявлениях многих западных лидеров мы не наблюдаем. В том числе это касается и польского руководства. Я думаю, что когда они бросаются из огня да в полымя, из одной крайности в другую, объясняется тем, что они руководствуются не коренными интересами своего народа, а своими конъюнктурными внутриполитическими соображениями накануне очередных выборов или сразу после состоявшихся выборов", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что российская сторона привыкла к непоследовательности и ненадежности европейских соседей и полностью учитывает этот фактор в своем внешнеполитическом планировании вместе с белорусскими союзниками.
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