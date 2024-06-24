https://ria.ru/20240624/zapad-1955158807.html

Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров

Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024

Россия не видит последовательности в словах и делах Запада, заявил Лавров

Россия не видит последовательности в риторике и действиях западных лидеров, в том числе польских, которые, вероятно, руководствуются сиюминутными политическими... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:28

2024-06-24T19:28

2024-06-24T19:28

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польша

россия

сергей лавров

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия не видит последовательности в риторике и действиях западных лидеров, в том числе польских, которые, вероятно, руководствуются сиюминутными политическими интересами, а не народными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что что "из-за действий белорусской стороны" Варшава рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов. На пресс-конференции, в которой глава МИД России участвовал вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником, журналист поинтересовался у Лаврова, насколько адекватны и последовательны заявления польских властей о закрытии границы с учетом их же недавних высказываний о возможности открытия пунктов пропуска. "Последовательности в действиях, в заявлениях многих западных лидеров мы не наблюдаем. В том числе это касается и польского руководства. Я думаю, что когда они бросаются из огня да в полымя, из одной крайности в другую, объясняется тем, что они руководствуются не коренными интересами своего народа, а своими конъюнктурными внутриполитическими соображениями накануне очередных выборов или сразу после состоявшихся выборов", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что российская сторона привыкла к непоследовательности и ненадежности европейских соседей и полностью учитывает этот фактор в своем внешнеполитическом планировании вместе с белорусскими союзниками.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, сергей лавров