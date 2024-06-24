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МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене - РИА Новости, 24.06.2024
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14:08 24.06.2024 (обновлено: 14:28 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/zakharova-1955059919.html
МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене
МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене - РИА Новости, 24.06.2024
МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене
Москва в связи с отзывом аккредитации у российского журналиста в Вене примет ответные меры в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в РФ, сообщила... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:08
2024-06-24T14:28
россия
австрия
мария захарова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва в связи с отзывом аккредитации у российского журналиста в Вене примет ответные меры в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в РФ, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с тем, что власти Австрии приняли решение отозвать журналистскую аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Давидян Арины Артуровны, отказали в продлении вида на жительство, что делает невозможным ее дальнейшее пребывание в стране и исполнение своих профессиональных обязанностей, ответные меры будут приняты в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в России",- сказала она.
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россия, австрия, мария захарова
Россия, Австрия, Мария Захарова
МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене

Захарова: Москва ответит на отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва в связи с отзывом аккредитации у российского журналиста в Вене примет ответные меры в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в РФ, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В связи с тем, что власти Австрии приняли решение отозвать журналистскую аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Давидян Арины Артуровны, отказали в продлении вида на жительство, что делает невозможным ее дальнейшее пребывание в стране и исполнение своих профессиональных обязанностей, ответные меры будут приняты в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в России",- сказала она.
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