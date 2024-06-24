https://ria.ru/20240624/zakharova-1955059919.html

МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене

МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене - РИА Новости, 24.06.2024

МИД прокомментировал отзыв аккредитации у российского журналиста в Вене

Москва в связи с отзывом аккредитации у российского журналиста в Вене примет ответные меры в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в РФ, сообщила... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:08

2024-06-24T14:08

2024-06-24T14:28

россия

австрия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва в связи с отзывом аккредитации у российского журналиста в Вене примет ответные меры в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в РФ, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с тем, что власти Австрии приняли решение отозвать журналистскую аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Давидян Арины Артуровны, отказали в продлении вида на жительство, что делает невозможным ее дальнейшее пребывание в стране и исполнение своих профессиональных обязанностей, ответные меры будут приняты в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в России",- сказала она.

https://ria.ru/20240517/zapret-1946693672.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, австрия, мария захарова