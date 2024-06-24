https://ria.ru/20240624/zaderzhanie-1955082571.html

В Ростовской области рассказали детали задержания вооруженного на парковке

В Ростовской области рассказали детали задержания вооруженного на парковке - РИА Новости, 24.06.2024

В Ростовской области рассказали детали задержания вооруженного на парковке

Задержанный возле торгового центра в Ростове-на-Дону мужчина был вооружен травматическим оружием, предварительно, случившееся квалифицируется как хулиганство,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:29

2024-06-24T15:29

2024-06-24T15:30

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

россия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Задержанный возле торгового центра в Ростове-на-Дону мужчина был вооружен травматическим оружием, предварительно, случившееся квалифицируется как хулиганство, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее областное ГУМВД России сообщило, что полицейские задержали вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону. Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. Его доставили в территориальный отдел полиции. Информация о якобы стрельбе в ТЦ не подтвердилась. "По информации о стрельбе возле ТЦ Суворовский в Ростове - сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием", - написал губернатор в Telegram. По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство, добавил он.

https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941053761.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, василий голубев