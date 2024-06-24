https://ria.ru/20240624/yemen-1954963595.html

Британия сообщила о нападении на судно у берегов Йемена

Британия сообщила о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 24.06.2024

Британия сообщила о нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского города Ништун. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:18

2024-06-24T09:18

2024-06-24T09:19

в мире

красное море

йемен

палестина

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского города Ништун. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 246 морских милях (около 456 километров - ред.) к юго-востоку от Ништуна, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение. В ведомстве уточняют, что власти ведут расследование. UKMTO рекомендует судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240619/sudno-1953835683.html

красное море

йемен

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, йемен, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене