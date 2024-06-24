https://ria.ru/20240624/yaponiya-1954951576.html

В Японии оценили встречу в Москве с представителями российского МИД

В Японии оценили встречу в Москве с представителями российского МИД - РИА Новости, 24.06.2024

В Японии оценили встречу в Москве с представителями российского МИД

Власти Японии считают важным иметь возможность обмена мнениями с Россией даже в условиях непростых двусторонних отношений на фоне событий на Украине, поэтому... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T06:22

2024-06-24T06:22

2024-06-24T12:31

россия

япония

украина

есимаса хаяси

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928453_0:52:3210:1858_1920x0_80_0_0_fdeb2058e482d5f7e83f8bd9a2a1b09b.jpg

ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Власти Японии считают важным иметь возможность обмена мнениями с Россией даже в условиях непростых двусторонних отношений на фоне событий на Украине, поэтому оценивают как значимую состоявшуюся в Москве встречу дипломатов двух стран, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.В минувшую пятницу по просьбе японской стороны в Москве прошла встреча директора третьего департамента Азии МИД России Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы японского внешнеполитического ведомства Масаси Накагомэ."В ходе состоявшейся встречи японская сторона донесла позицию правительства Японии относительно ситуации на Украине, выразила озабоченность в связи с продолжающимся военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, в том числе относительно недавнего визита президента (России Владимира — Прим. Ред.) Путина в Северную Корею. В ответ российская сторона также изложила свою позицию", — сказал Накагомэ.Он подчеркнул, что японо-российские отношения осложнены в связи с ситуацией на Украине."Однако, даже в таких условиях важно иметь возможность, чтобы Япония и Россия могли доносить друг до друга свои позиции. Поэтому мы считаем эту встречу значимой, если исходить с данной точки зрения", — добавил генсек японского кабмина.Как сообщали ранее в МИД, российская сторона в ходе беседы заявила о вредоносном характере новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила, что в дальнейшем применит крайне жесткие и чувствительные для Японии контрмеры.На Смоленской площади неоднократно подчеркивали, после начала спецоперации на Украине Токио проводит враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.

https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html

https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954417501.html

россия

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, украина, есимаса хаяси, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире