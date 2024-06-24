https://ria.ru/20240624/yalta-1954956712.html

В Ялте устранили аварию на коллекторе

В Ялте устранили аварию на коллекторе - РИА Новости, 24.06.2024

В Ялте устранили аварию на коллекторе

Авария на коллекторе в Ялте оперативно устранена, абоненты снова подключены к водоснабжению, сообщила мэр города Янина Павленко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:25

2024-06-24T08:25

2024-06-24T08:25

происшествия

жкх

ялта

форос

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Авария на коллекторе в Ялте оперативно устранена, абоненты снова подключены к водоснабжению, сообщила мэр города Янина Павленко в своем Telegram-канале. В воскресенье Павленко сообщила, что пляжи временно закрыли для купания на южном берегу Крыма от Ореанды до Фороса из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено водоснабжение. "Авария на коллекторе оперативно устранена. Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению", - написала Павленко. Она уточнила, что об открытии пляжей сообщит дополнительно после того, как получат анализы морской воды.

https://ria.ru/20240623/plyazhi-1954923012.html

ялта

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Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, ялта, форос, янина павленко