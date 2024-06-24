Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела новая серия взрывов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове в понедельник прогремела новая серия взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор. "Общественное" ранее сообщило о нескольких взрывах в городе.
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"В Харькове снова раздались взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил серию взрывов, которую было ранее слышно в Харькове. Однако написала в Telegram-канале, что службы выясняют локацию, были ли удары по городу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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