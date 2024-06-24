https://ria.ru/20240624/vzryvy-1955189404.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.06.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

В Харькове в понедельник прогремела новая серия взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:46

2024-06-24T22:46

2024-06-24T22:46

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове в понедельник прогремела новая серия взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор. "Общественное" ранее сообщило о нескольких взрывах в городе. "В Харькове снова раздались взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил серию взрывов, которую было ранее слышно в Харькове. Однако написала в Telegram-канале, что службы выясняют локацию, были ли удары по городу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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харьков, в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины