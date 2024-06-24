Рейтинг@Mail.ru
Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 24.06.2024 (обновлено: 15:59 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/vybory-1955092702.html
Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос
Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос - РИА Новости, 24.06.2024
Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос
Более 60% независимых избирателей на предстоящих ноябрьских выборах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:54
2024-06-24T15:59
сша
дональд трамп
джо байден
роберт кеннеди
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885154350_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_43da2195fc669a96ec3b092ee1911dcb.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 60% независимых избирателей на предстоящих ноябрьских выборах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом предпочтут Трампа, следует из опроса компании ActiVote. Согласно результатам опроса, выбирая между Трампом и Байденом, 61% независимых избирателей готовы отдать свой голос за экс-главу Белого дома, в то время как за Байдена готовы проголосовать 39%. Даже когда респондентам предложили третью возможную кандидатуру - самовыдвиженца Роберта Кеннеди-младшего - большинство из них все равно предпочли Трампа: за него готовы отдать голоса 47% независимых избирателей, за Кеннеди-младшего - 28%, а за Байдена - только четверть опрошенных. Опрос проводился 5-21 июня среди 2029 американцев, которые, вероятно, будут голосовать на выборах. Погрешность составляет 2,2 процентных пункта. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885154350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec7dd8605cc0423695f688b22d0d9545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024, В мире
Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос

ActiVote: более 60% независимых избирателей на выборах в США предпочтут Трампа

© AP Photo / Lynne SladkyМужчина с американским флагом на шляпе
Мужчина с американским флагом на шляпе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Мужчина с американским флагом на шляпе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 60% независимых избирателей на предстоящих ноябрьских выборах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом предпочтут Трампа, следует из опроса компании ActiVote.
Согласно результатам опроса, выбирая между Трампом и Байденом, 61% независимых избирателей готовы отдать свой голос за экс-главу Белого дома, в то время как за Байдена готовы проголосовать 39%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы
Вчера, 08:00
Даже когда респондентам предложили третью возможную кандидатуру - самовыдвиженца Роберта Кеннеди-младшего - большинство из них все равно предпочли Трампа: за него готовы отдать голоса 47% независимых избирателей, за Кеннеди-младшего - 28%, а за Байдена - только четверть опрошенных.
Опрос проводился 5-21 июня среди 2029 американцев, которые, вероятно, будут голосовать на выборах. Погрешность составляет 2,2 процентных пункта.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Судьбу мира решат американские выборы
19 июня, 08:00
 
СШАДональд ТрампДжо БайденРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала