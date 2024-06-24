https://ria.ru/20240624/vybory-1955092702.html

Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос

Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос - РИА Новости, 24.06.2024

Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос

Более 60% независимых избирателей на предстоящих ноябрьских выборах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:54

2024-06-24T15:54

2024-06-24T15:59

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дональд трамп

джо байден

роберт кеннеди

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 60% независимых избирателей на предстоящих ноябрьских выборах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом предпочтут Трампа, следует из опроса компании ActiVote. Согласно результатам опроса, выбирая между Трампом и Байденом, 61% независимых избирателей готовы отдать свой голос за экс-главу Белого дома, в то время как за Байдена готовы проголосовать 39%. Даже когда респондентам предложили третью возможную кандидатуру - самовыдвиженца Роберта Кеннеди-младшего - большинство из них все равно предпочли Трампа: за него готовы отдать голоса 47% независимых избирателей, за Кеннеди-младшего - 28%, а за Байдена - только четверть опрошенных. Опрос проводился 5-21 июня среди 2029 американцев, которые, вероятно, будут голосовать на выборах. Погрешность составляет 2,2 процентных пункта. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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сша, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, в мире