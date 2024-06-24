Более 60 процентов независимых избирателей предпочтут Трампа, показал опрос
ActiVote: более 60% независимых избирателей на выборах в США предпочтут Трампа
© AP Photo / Lynne SladkyМужчина с американским флагом на шляпе
© AP Photo / Lynne Sladky
Мужчина с американским флагом на шляпе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 60% независимых избирателей на предстоящих ноябрьских выборах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом предпочтут Трампа, следует из опроса компании ActiVote.
Согласно результатам опроса, выбирая между Трампом и Байденом, 61% независимых избирателей готовы отдать свой голос за экс-главу Белого дома, в то время как за Байдена готовы проголосовать 39%.
Даже когда респондентам предложили третью возможную кандидатуру - самовыдвиженца Роберта Кеннеди-младшего - большинство из них все равно предпочли Трампа: за него готовы отдать голоса 47% независимых избирателей, за Кеннеди-младшего - 28%, а за Байдена - только четверть опрошенных.
Опрос проводился 5-21 июня среди 2029 американцев, которые, вероятно, будут голосовать на выборах. Погрешность составляет 2,2 процентных пункта.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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