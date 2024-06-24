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Орбан выступил против переизбрания фон дер Ляйен - РИА Новости, 24.06.2024
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09:57 24.06.2024 (обновлено: 13:35 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/vybory-1954980983.html
Орбан выступил против переизбрания фон дер Ляйен
Орбан выступил против переизбрания фон дер Ляйен - РИА Новости, 24.06.2024
Орбан выступил против переизбрания фон дер Ляйен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за ее "низких результатов" на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:57
2024-06-24T13:35
в мире
брюссель
венгрия
европа
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за ее "низких результатов" на должности. На вопрос журналиста медиагруппы Funke о том, почему Орбан хочет предотвратить переизбрание фон дер Ляйен, венгерский премьер рассказал о ее провалах. "Из-за ее низких результатов. "Зеленая" трансформация - тотально неудачный менеджмент, миграционный пакет не решает ни одной проблемы. Европа нуждается в лучшем руководстве. Есть достаточно талантливых политиков, которые могут это (сделать)", - заявил Орбан. Говоря о результатах выборов в Европарламент, политик отметил и слабые успехи предыдущего состава ЕП. "Последние пять лет были, вероятно, самыми худшими пятью годами в истории Евросоюза. Результаты Еврокомиссии и элиты в Брюсселе были слабыми. В условиях демократических национальных выборов этого было бы недостаточно для продолжения работы", - отметил он. Результаты выборов показали, что европейцы хотят изменений, однако, по словам Орбана, в руководстве останется та же правящая коалиция. "Я не рад тому, что происходит. У нас есть структурная проблема", - добавил он. Фон дер Ляйен претендует на второй срок на посту главы Еврокомиссии. Для переизбрания лидеры стран ЕС должны предложить ее кандидатуру для голосования на пленарной сессии нового состава Европарламента, где ей будет необходимо получить минимум 361 голос депутатов. В понедельник в Брюсселе проходит неформальный саммит стран ЕС, где обсуждают стратегическую повестку этого института на ближайшие пять лет, а также кандидатуры на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии.Читайте в Дзен: Удар по Флориде. В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю. О чем задумались в Вашингтоне?В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского
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https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html
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в мире, брюссель, венгрия, европа, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Брюссель, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Орбан выступил против переизбрания фон дер Ляйен

Орбан выступил против переизбрания главы ЕК из-за ее "низких результатов"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за ее "низких результатов" на должности.
На вопрос журналиста медиагруппы Funke о том, почему Орбан хочет предотвратить переизбрание фон дер Ляйен, венгерский премьер рассказал о ее провалах.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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16 июня, 20:33
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"Из-за ее низких результатов. "Зеленая" трансформация - тотально неудачный менеджмент, миграционный пакет не решает ни одной проблемы. Европа нуждается в лучшем руководстве. Есть достаточно талантливых политиков, которые могут это (сделать)", - заявил Орбан.
Говоря о результатах выборов в Европарламент, политик отметил и слабые успехи предыдущего состава ЕП.
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"Последние пять лет были, вероятно, самыми худшими пятью годами в истории Евросоюза. Результаты Еврокомиссии и элиты в Брюсселе были слабыми. В условиях демократических национальных выборов этого было бы недостаточно для продолжения работы", - отметил он.
Результаты выборов показали, что европейцы хотят изменений, однако, по словам Орбана, в руководстве останется та же правящая коалиция.
"Я не рад тому, что происходит. У нас есть структурная проблема", - добавил он.
Фон дер Ляйен претендует на второй срок на посту главы Еврокомиссии. Для переизбрания лидеры стран ЕС должны предложить ее кандидатуру для голосования на пленарной сессии нового состава Европарламента, где ей будет необходимо получить минимум 361 голос депутатов.
В понедельник в Брюсселе проходит неформальный саммит стран ЕС, где обсуждают стратегическую повестку этого института на ближайшие пять лет, а также кандидатуры на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии.
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