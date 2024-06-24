https://ria.ru/20240624/vts-1955149369.html

Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества

Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 24.06.2024

Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества

Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:56

2024-06-24T18:56

2024-06-24T18:56

россия

белоруссия

сергей лавров

безопасность

технологии

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Высказались в пользу укрепления военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии. Он отметил, что на переговорах особое внимание было уделено тематике формирования единого пространства Союзного государства в сферах обороны и безопасности. "Решению этой задачи способствуют развернутые на территории республики совместные региональные группировки сил и войск, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240515/belousov-1946257772.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, сергей лавров, безопасность, технологии