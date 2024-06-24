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Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 24.06.2024
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18:56 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/vts-1955149369.html
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 24.06.2024
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества
Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:56
2024-06-24T18:56
россия
белоруссия
сергей лавров
безопасность
технологии
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Высказались в пользу укрепления военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии. Он отметил, что на переговорах особое внимание было уделено тематике формирования единого пространства Союзного государства в сферах обороны и безопасности. "Решению этой задачи способствуют развернутые на территории республики совместные региональные группировки сил и войск, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи", - добавил Лавров.
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россия, белоруссия, сергей лавров, безопасность, технологии
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Безопасность, Технологии
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества

Лавров: Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Высказались в пользу укрепления военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
Он отметил, что на переговорах особое внимание было уделено тематике формирования единого пространства Союзного государства в сферах обороны и безопасности.
"Решению этой задачи способствуют развернутые на территории республики совместные региональные группировки сил и войск, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи", - добавил Лавров.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Белоусов обсудил военное сотрудничество с главой Минобороны Белоруссии
15 мая, 19:29
 
РоссияБелоруссияСергей ЛавровБезопасностьТехнологии
 
 
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