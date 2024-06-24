https://ria.ru/20240624/vts-1955149369.html
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 24.06.2024
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества
Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:56
2024-06-24T18:56
2024-06-24T18:56
россия
белоруссия
сергей лавров
безопасность
технологии
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Высказались в пользу укрепления военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии. Он отметил, что на переговорах особое внимание было уделено тематике формирования единого пространства Союзного государства в сферах обороны и безопасности. "Решению этой задачи способствуют развернутые на территории республики совместные региональные группировки сил и войск, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240515/belousov-1946257772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей лавров, безопасность, технологии
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Безопасность, Технологии
Москва и Минск поддержали укрепление военно-технического сотрудничества
Лавров: Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Высказались в пользу укрепления военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
Он отметил, что на переговорах особое внимание было уделено тематике формирования единого пространства Союзного государства в сферах обороны и безопасности.
"Решению этой задачи способствуют развернутые на территории республики совместные региональные группировки сил и войск, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи", - добавил Лавров.