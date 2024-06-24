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ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.06.2024
ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска ударили по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, произошло возгорание, сообщил сопредседатель координационного совета по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:41
2024-06-24T18:41
2024-06-24T18:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, произошло возгорание, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. ВСУ дважды обстреляли это село в понедельник. "И снова удар нацистов по энергетике Запорожской области. На этот раз боевики ВСУ атаковали подстанцию "Знаменка", расположенную в селе Великая Знаменка. В результате атаки произошло возгорание электроподстанции", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Произошло отключение в селе Великая Знаменка и округе. Без электричества остались около тысячи абонентов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ ударили по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области