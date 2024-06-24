https://ria.ru/20240624/vsu-1955068530.html

Рогов сообщил о массированном огне ВСУ по селу в Запорожской области

Рогов сообщил о массированном огне ВСУ по селу в Запорожской области - РИА Новости, 24.06.2024

Рогов сообщил о массированном огне ВСУ по селу в Запорожской области

Украинские войска открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:42

2024-06-24T14:42

2024-06-24T14:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Великая Знаменка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят массированные удары из тяжелых видов вооружения", - написал Рогов. По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240624/peskov-1955018783.html

запорожская область

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Кирилл Волков

запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, украина