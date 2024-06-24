https://ria.ru/20240624/vsu-1955068530.html
Рогов сообщил о массированном огне ВСУ по селу в Запорожской области
Рогов сообщил о массированном огне ВСУ по селу в Запорожской области - РИА Новости, 24.06.2024
Рогов сообщил о массированном огне ВСУ по селу в Запорожской области
Украинские войска открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:42
2024-06-24T14:42
2024-06-24T14:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Великая Знаменка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят массированные удары из тяжелых видов вооружения", - написал Рогов. По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240624/peskov-1955018783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогов сообщил о массированном огне ВСУ по селу в Запорожской области
Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка