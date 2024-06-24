https://ria.ru/20240624/vrach-1954961060.html

Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву

Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву - РИА Новости, 24.06.2024

Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву

Некоторых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь отправят в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:02

2024-06-24T09:02

2024-06-24T10:45

севастополь

вооруженные силы украины

москва

обстрел севастополя ракетами atacms

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Некоторых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь отправят в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице", — написал он.Губернатор добавил, что в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, учреждений Минздрава и департамента здравоохранения Москвы, а также психологов МЧС. Они оценят состояние пострадавших и определят, кому требуется транспортировка в столичные клиники.Накануне около полудня украинские войска нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.

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севастополь, вооруженные силы украины, москва, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев, происшествия