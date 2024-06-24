https://ria.ru/20240624/vrach-1954961060.html
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву - РИА Новости, 24.06.2024
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву
Некоторых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь отправят в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:02
2024-06-24T09:02
2024-06-24T10:45
севастополь
вооруженные силы украины
москва
обстрел севастополя ракетами atacms
михаил развожаев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_0:94:767:525_1920x0_80_0_0_95181ad7975c1bdd434bf21850617634.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Некоторых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь отправят в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице", — написал он.Губернатор добавил, что в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, учреждений Минздрава и департамента здравоохранения Москвы, а также психологов МЧС. Они оценят состояние пострадавших и определят, кому требуется транспортировка в столичные клиники.Накануне около полудня украинские войска нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
севастополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_58:0:767:532_1920x0_80_0_0_036abe19cb5c6c1d2a46b3264f57177f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, москва, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Москва, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Михаил Развожаев, Происшествия
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву
Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь