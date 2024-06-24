Рейтинг@Mail.ru
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 24.06.2024 (обновлено: 10:45 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/vrach-1954961060.html
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву - РИА Новости, 24.06.2024
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву
Некоторых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь отправят в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:02
2024-06-24T10:45
севастополь
вооруженные силы украины
москва
обстрел севастополя ракетами atacms
михаил развожаев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_0:94:767:525_1920x0_80_0_0_95181ad7975c1bdd434bf21850617634.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Некоторых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь отправят в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.&quot;Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице&quot;, — написал он.Губернатор добавил, что в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, учреждений Минздрава и департамента здравоохранения Москвы, а также психологов МЧС. Они оценят состояние пострадавших и определят, кому требуется транспортировка в столичные клиники.Накануне около полудня украинские войска нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
севастополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_58:0:767:532_1920x0_80_0_0_036abe19cb5c6c1d2a46b3264f57177f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, вооруженные силы украины, москва, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Москва, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Михаил Развожаев, Происшествия
Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву

Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Некоторых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь отправят в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице", — написал он.

Губернатор добавил, что в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, учреждений Минздрава и департамента здравоохранения Москвы, а также психологов МЧС. Они оценят состояние пострадавших и определят, кому требуется транспортировка в столичные клиники.
Накануне около полудня украинские войска нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий
00:06
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныМоскваОбстрел Севастополя ракетами ATACMSМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала