https://ria.ru/20240624/vostrotin-1955080996.html

Путин присвоил десантно-штурмовому полку имя Валерия Востротина

Путин присвоил десантно-штурмовому полку имя Валерия Востротина - РИА Новости, 24.06.2024

Путин присвоил десантно-штурмовому полку имя Валерия Востротина

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование имени Героя Советского Союза Валерия Востротина 345-му десантно-штурмовому полку, соответствующий РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:27

2024-06-24T15:27

2024-06-24T15:27

россия

валерий востротин

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование имени Героя Советского Союза Валерия Востротина 345-му десантно-штурмовому полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 345 десантно-штурмового полка, постановляю: 1. Присвоить 345 десантно-штурмовому полку почетное наименование "имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. А. Востротина" и впредь именовать его: 345 десантно-штурмовой полк имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. А. Востротина", - говорится в документе. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 июня.

https://ria.ru/20230108/desantniki-1840787750.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валерий востротин, владимир путин, безопасность