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Путин присвоил десантно-штурмовому полку имя Валерия Востротина
Путин присвоил десантно-штурмовому полку имя Валерия Востротина - РИА Новости, 24.06.2024
Путин присвоил десантно-штурмовому полку имя Валерия Востротина
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование имени Героя Советского Союза Валерия Востротина 345-му десантно-штурмовому полку, соответствующий РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:27
2024-06-24T15:27
2024-06-24T15:27
россия
валерий востротин
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование имени Героя Советского Союза Валерия Востротина 345-му десантно-штурмовому полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 345 десантно-штурмового полка, постановляю: 1. Присвоить 345 десантно-штурмовому полку почетное наименование "имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. А. Востротина" и впредь именовать его: 345 десантно-штурмовой полк имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. А. Востротина", - говорится в документе. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 июня.
https://ria.ru/20230108/desantniki-1840787750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий востротин, владимир путин, безопасность
Россия, Валерий Востротин, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил десантно-штурмовому полку имя Валерия Востротина
Путин присвоил 345-му дшп имя Героя Советского Союза генерала Востротина