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Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид" - РИА Новости, 24.06.2024
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00:42 24.06.2024 (обновлено: 06:02 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/voditelskie_prava-1954937553.html
Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид"
Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид" - РИА Новости, 24.06.2024
Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид"
Депутаты ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:42
2024-06-24T06:02
общество
ярослав нилов
госдума рф
авто
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на автомобиле, он направлен на заключение в правительство. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости."Внести в КоАП следующие изменения: в) дополнить частью 22 следующего содержания: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения", — говорится в проекте закона. Должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией авто, юридических лиц — на один миллион рублей с конфискацией транспортного средства, добавляется в проекте. "Дополнить частью… следующего содержания: Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного знака "инвалид", — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — 20 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения", — говорится в проекте закона.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время увеличилось количество водителей, незаконно использующих знак "инвалид" для бесплатной парковки в городе, из-за этого инвалиды могут не получить беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур."У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак "инвалид" в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа. На это и направлен законопроект", — заключил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
https://ria.ru/20240602/voditeli-1949780131.html
https://ria.ru/20240618/priamure-1953691479.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, авто
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Авто
Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид"

В ГД предложили лишать прав за незаконную установку знака "Инвалид" на машину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗнак "инвалид" на автомобиле в Москве
Знак инвалид на автомобиле в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Знак "инвалид" на автомобиле в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на автомобиле, он направлен на заключение в правительство. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости.
"Внести в КоАП следующие изменения: в) дополнить частью 22 следующего содержания: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения", — говорится в проекте закона.
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Должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией авто, юридических лиц — на один миллион рублей с конфискацией транспортного средства, добавляется в проекте.
"Дополнить частью… следующего содержания: Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного знака "инвалид", — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — 20 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения", — говорится в проекте закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время увеличилось количество водителей, незаконно использующих знак "инвалид" для бесплатной парковки в городе, из-за этого инвалиды могут не получить беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
"У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак "инвалид" в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа. На это и направлен законопроект", — заключил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
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