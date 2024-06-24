https://ria.ru/20240624/voditelskie_prava-1954937553.html

Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид"

Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид" - РИА Новости, 24.06.2024

Водителей предложили лишать прав за незаконную установку знака "инвалид"

Депутаты ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T00:42

2024-06-24T00:42

2024-06-24T06:02

общество

ярослав нилов

госдума рф

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893253841_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_aa880b621452578499057f515734eced.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на автомобиле, он направлен на заключение в правительство. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости."Внести в КоАП следующие изменения: в) дополнить частью 22 следующего содержания: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения", — говорится в проекте закона. Должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией авто, юридических лиц — на один миллион рублей с конфискацией транспортного средства, добавляется в проекте. "Дополнить частью… следующего содержания: Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного знака "инвалид", — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — 20 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения", — говорится в проекте закона.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время увеличилось количество водителей, незаконно использующих знак "инвалид" для бесплатной парковки в городе, из-за этого инвалиды могут не получить беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур."У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак "инвалид" в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа. На это и направлен законопроект", — заключил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

https://ria.ru/20240602/voditeli-1949780131.html

https://ria.ru/20240618/priamure-1953691479.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ярослав нилов, госдума рф, авто