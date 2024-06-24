Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство
Путин поблагодарил То Лама за радушный прием и незабываемое гостеприимство
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Вьетнама То Ламу поблагодарил за радушный приём и незабываемое гостеприимство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемый товарищ генеральный секретарь, уважаемый товарищ президент, хотел бы от души поблагодарить вас за радушный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам. Поездка в вашу страну оставила у меня самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, существующих между Москвой и Ханоем.
"Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Желаю вам здоровья и новых успехов на благо дружественного вьетнамского народа", - добавил Путин.
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