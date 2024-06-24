Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 24.06.2024 (обновлено: 09:16 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/vetnam-1954962952.html
Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство
Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство - РИА Новости, 24.06.2024
Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство
Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Вьетнама То Ламу поблагодарил за радушный приём и незабываемое гостеприимство, соответствующая... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:14
2024-06-24T09:16
вьетнам
россия
москва
владимир путин
то лам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954265898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7274ad620a7e3b17bf32d6c80d2a2260.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Вьетнама То Ламу поблагодарил за радушный приём и незабываемое гостеприимство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый товарищ генеральный секретарь, уважаемый товарищ президент, хотел бы от души поблагодарить вас за радушный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам. Поездка в вашу страну оставила у меня самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, существующих между Москвой и Ханоем. "Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Желаю вам здоровья и новых успехов на благо дружественного вьетнамского народа", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954265898_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_31114e4f6c01ee8f1bce574551cfd48e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия, москва, владимир путин, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Москва, Владимир Путин, То Лам, В мире
Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство

Путин поблагодарил То Лама за радушный прием и незабываемое гостеприимство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Вьетнама То Ламу поблагодарил за радушный приём и незабываемое гостеприимство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый товарищ генеральный секретарь, уважаемый товарищ президент, хотел бы от души поблагодарить вас за радушный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам. Поездка в вашу страну оставила у меня самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, существующих между Москвой и Ханоем.
"Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Желаю вам здоровья и новых успехов на благо дружественного вьетнамского народа", - добавил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США
19 июня, 08:00
 
ВьетнамРоссияМоскваВладимир ПутинТо ЛамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала