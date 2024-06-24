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Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство

Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство - РИА Новости, 24.06.2024

Путин поблагодарил президента Вьетнама за гостеприимство

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Вьетнама То Ламу поблагодарил за радушный приём и незабываемое гостеприимство, соответствующая... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:14

2024-06-24T09:14

2024-06-24T09:16

вьетнам

россия

москва

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Вьетнама То Ламу поблагодарил за радушный приём и незабываемое гостеприимство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый товарищ генеральный секретарь, уважаемый товарищ президент, хотел бы от души поблагодарить вас за радушный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам. Поездка в вашу страну оставила у меня самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, существующих между Москвой и Ханоем. "Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Желаю вам здоровья и новых успехов на благо дружественного вьетнамского народа", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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россия

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Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, москва, владимир путин, то лам, в мире