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СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани
СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани - РИА Новости, 24.06.2024
СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани
Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента на пляжной вечеринке в Казани, где один человек скончался, ещё один был госпитализирован с отравлением. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:21
2024-06-24T14:21
2024-06-24T14:21
происшествия
здоровье - общество
казань
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УФА, 24 июн - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента на пляжной вечеринке в Казани, где один человек скончался, ещё один был госпитализирован с отравлением. Издание KazanFirst сообщает, что в минувшую субботу на пляжной вечеринке Plombir, которая проходила на пляже "Локомотив" в Казани, один человек скончался, ещё двое - парень с девушкой - были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. "По скорой помощи 22 июня было только 2 вызова по этому адресу. Один - смерть до приезда скорой. Второй был госпитализирован в больницу", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Татарстана. Источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. "Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник.
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происшествия, здоровье - общество, казань
Происшествия, Здоровье - Общество, Казань
СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани
СК выяснит обстоятельства вечеринки в Казани, где умер человек и один в больнице
УФА, 24 июн - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента на пляжной вечеринке в Казани, где один человек скончался, ещё один был госпитализирован с отравлением.
Издание KazanFirst сообщает, что в минувшую субботу на пляжной вечеринке Plombir, которая проходила на пляже "Локомотив" в Казани, один человек скончался, ещё двое - парень с девушкой - были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.
"По скорой помощи 22 июня было только 2 вызова по этому адресу. Один - смерть до приезда скорой. Второй был госпитализирован в больницу", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Татарстана.
Источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. "Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник.