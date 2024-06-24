https://ria.ru/20240624/vecherinka-1955063336.html

СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани

СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани - РИА Новости, 24.06.2024

СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани

Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента на пляжной вечеринке в Казани, где один человек скончался, ещё один был госпитализирован с отравлением. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:21

2024-06-24T14:21

2024-06-24T14:21

происшествия

здоровье - общество

казань

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УФА, 24 июн - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента на пляжной вечеринке в Казани, где один человек скончался, ещё один был госпитализирован с отравлением. Издание KazanFirst сообщает, что в минувшую субботу на пляжной вечеринке Plombir, которая проходила на пляже "Локомотив" в Казани, один человек скончался, ещё двое - парень с девушкой - были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. "По скорой помощи 22 июня было только 2 вызова по этому адресу. Один - смерть до приезда скорой. Второй был госпитализирован в больницу", - прокомментировали РИА Новости в минздраве Татарстана. Источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. "Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

казань

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происшествия, здоровье - общество, казань