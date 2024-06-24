https://ria.ru/20240624/vasilev-1954947600.html
СМИ сообщили о задержании совладельцев "Русских фондов" Васильева и Бейрита
СМИ сообщили о задержании совладельцев "Русских фондов" Васильева и Бейрита - РИА Новости, 24.06.2024
СМИ сообщили о задержании совладельцев "Русских фондов" Васильева и Бейрита
Председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева задержали в рамках дела бизнесмена Евгения Новицкого,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T04:28
2024-06-24T04:28
2024-06-24T10:52
происшествия
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фосагро
афк "система"
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева задержали в рамках дела бизнесмена Евгения Новицкого, сообщает РБК со ссылкой на источники."Председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы "Русские фонды" Сергей Васильев задержан в Тверской области", — говорится в материале.По информации газеты "Коммерсант", также задержан совладелец группы Константин Бейрит, оба проходят подозреваемыми по делу Новицкого.Инвестиционная группа "Русские фонды" существует с 1997 года, она специализируется на приобретении проблемных активов.В субботу Тверской районный суд Москвы отправил бизнесмена Евгения Новицкого под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве. Бизнесмена обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.С апреля 2019-го Новицкий был первым заместителем гендиректора "Фосагро", но после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах. Из открытых источников известно, что он занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 год.
https://ria.ru/20240621/urazov-1954447874.html
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происшествия, москва, фосагро, афк "система"
Происшествия, Москва, ФосАгро, АФК "Система"
СМИ сообщили о задержании совладельцев "Русских фондов" Васильева и Бейрита
РБК: совладельцы "Русских фондов" Васильев и Бейрит задержаны по делу Новицкого