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Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург - РИА Новости, 24.06.2024
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03:00 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/vaktsina-1954944699.html
Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург
Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург - РИА Новости, 24.06.2024
Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург
Разрабатываемая специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от туберкулеза будет защищать от заражения, в перспективе она может... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T03:00
2024-06-24T03:00
александр гинцбург
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Разрабатываемая специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от туберкулеза будет защищать от заражения, в перспективе она может изменить эпидемиологию данного заболевания, то есть туберкулез уже не будет "естественным спутником" человеческой популяции, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Наша вакцина будет защищать от заражения. Если все получится, то она будет предназначена не только для детей, но и для взрослых. Это в принципе изменит эпидемиологию туберкулеза, то есть можно говорить, что при массовой вакцинации туберкулез не будет уже естественным спутником человеческого организма, человеческой популяции", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что вакцина предполагает однократное введение. Клинические исследования препарата уже давно идут, 40-50% участников уже получили его и сейчас за ними наблюдают специалисты, пояснил Гинцбург.
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александр гинцбург
Александр Гинцбург
Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург

Гинцбург: новая российская вакцина от туберкулеза может изменить эпидемиологию

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Разрабатываемая специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от туберкулеза будет защищать от заражения, в перспективе она может изменить эпидемиологию данного заболевания, то есть туберкулез уже не будет "естественным спутником" человеческой популяции, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Наша вакцина будет защищать от заражения. Если все получится, то она будет предназначена не только для детей, но и для взрослых. Это в принципе изменит эпидемиологию туберкулеза, то есть можно говорить, что при массовой вакцинации туберкулез не будет уже естественным спутником человеческого организма, человеческой популяции", - сказал Гинцбург.
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Он уточнил, что вакцина предполагает однократное введение. Клинические исследования препарата уже давно идут, 40-50% участников уже получили его и сейчас за ними наблюдают специалисты, пояснил Гинцбург.
 
Александр Гинцбург
 
 
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