https://ria.ru/20240624/vaktsina-1954944699.html

Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург

Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург - РИА Новости, 24.06.2024

Российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулеза, прогнозирует Гинцбург

Разрабатываемая специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от туберкулеза будет защищать от заражения, в перспективе она может... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T03:00

2024-06-24T03:00

2024-06-24T03:00

александр гинцбург

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Разрабатываемая специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от туберкулеза будет защищать от заражения, в перспективе она может изменить эпидемиологию данного заболевания, то есть туберкулез уже не будет "естественным спутником" человеческой популяции, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Наша вакцина будет защищать от заражения. Если все получится, то она будет предназначена не только для детей, но и для взрослых. Это в принципе изменит эпидемиологию туберкулеза, то есть можно говорить, что при массовой вакцинации туберкулез не будет уже естественным спутником человеческого организма, человеческой популяции", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что вакцина предполагает однократное введение. Клинические исследования препарата уже давно идут, 40-50% участников уже получили его и сейчас за ними наблюдают специалисты, пояснил Гинцбург.

https://ria.ru/20231025/nauka-1904910169.html

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александр гинцбург