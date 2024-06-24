https://ria.ru/20240624/upravlenie-1955039602.html

Военные округа преобразуют в управления

Военные округа преобразуют в управления - РИА Новости, 24.06.2024

Военные округа преобразуют в управления

Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:58

2024-06-24T12:58

2024-06-24T13:13

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина ‎"О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации", опубликованного на портале правовой информации. "Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), ‎а также уточнения ряда задач и функций военного округа ‎в существующей организационно-штатной структуре, как стратегического территориального объединения", - говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны. Проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ (создание на базе Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов; переподчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ, армий ВВС и ПВО – главнокомандующему ВКС). Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению Путина, приступили к выполнению задач с 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240302/proverka-1930631041.html

https://ria.ru/20240214/vsu-1927452595.html

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безопасность, россия, владимир путин