Военные округа преобразуют в управления
Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина "О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации", опубликованного на портале правовой информации.
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"Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), а также уточнения ряда задач и функций военного округа в существующей организационно-штатной структуре, как стратегического территориального объединения", - говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны.
Проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ (создание на базе Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов; переподчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ, армий ВВС и ПВО – главнокомандующему ВКС).
Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению Путина, приступили к выполнению задач с 1 марта 2024 года.
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