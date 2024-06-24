Рейтинг@Mail.ru
Военные округа преобразуют в управления - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 24.06.2024 (обновлено: 13:13 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/upravlenie-1955039602.html
Военные округа преобразуют в управления
Военные округа преобразуют в управления - РИА Новости, 24.06.2024
Военные округа преобразуют в управления
Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:58
2024-06-24T13:13
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:154:3127:1913_1920x0_80_0_0_2e8f1a7bb843858def54af4fe64372b5.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина ‎"О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации", опубликованного на портале правовой информации. "Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), ‎а также уточнения ряда задач и функций военного округа ‎в существующей организационно-штатной структуре, как стратегического территориального объединения", - говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны. Проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ (создание на базе Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов; переподчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ, армий ВВС и ПВО – главнокомандующему ВКС). Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению Путина, приступили к выполнению задач с 1 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240302/proverka-1930631041.html
https://ria.ru/20240214/vsu-1927452595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Военные округа преобразуют в управления

Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина ‎"О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации", опубликованного на портале правовой информации.
«
"Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), ‎а также уточнения ряда задач и функций военного округа ‎в существующей организационно-штатной структуре, как стратегического территориального объединения", - говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Замминистра обороны проверил строительство новой базы Каспийской флотилии
2 марта, 05:17
Проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ (создание на базе Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов; переподчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ, армий ВВС и ПВО – главнокомандующему ВКС).
Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению Путина, приступили к выполнению задач с 1 марта 2024 года.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Наносят большой урон. Сырский забил тревогу из-за ударов ВКС России
14 февраля, 22:46
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала