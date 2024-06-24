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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 24.06.2024 (обновлено: 22:47 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955188867.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремело несколько взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:38
2024-06-24T22:47
в мире
харьков
россия
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове прогремело несколько взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города, сообщают наши корреспонденты.", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
В мире, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харькове прогремело несколько взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор.
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"В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города, сообщают наши корреспонденты.", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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