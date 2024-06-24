https://ria.ru/20240624/ukraina-1955168787.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой информации. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:20
2024-06-24T20:20
2024-06-24T20:25
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой информации.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области был объявлен в 20.14 мск. На Киев и на все остальные регионы страны тревога распространилась в период с 20.13 до 20.17.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины