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Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время, заявил Макрон - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955161954.html
Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время, заявил Макрон
Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время, заявил Макрон - РИА Новости, 24.06.2024
Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время, заявил Макрон
Французские военные в ближайшее время не будут отправлены на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:38
2024-06-24T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Французские военные в ближайшее время не будут отправлены на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Я не думаю, что на нашу землю придет война, хочу вас успокоить. (Я также не думаю) ... что мы завтра отправимся воевать на украинской земле," - сказал он в подкасте "Génération Do It Yourself", отрывки из которого публикует телеканал BFMTV. Он отметил, что "хорошо понимает" страх и опасения французов на этот счёт. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время, заявил Макрон

Макрон: французских военных не отправят на украинскую землю в ближайшее время

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Французские военные в ближайшее время не будут отправлены на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я не думаю, что на нашу землю придет война, хочу вас успокоить. (Я также не думаю) ... что мы завтра отправимся воевать на украинской земле," - сказал он в подкасте "Génération Do It Yourself", отрывки из которого публикует телеканал BFMTV.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Он отметил, что "хорошо понимает" страх и опасения французов на этот счёт.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
 
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