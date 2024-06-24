Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время, заявил Макрон
Макрон: французских военных не отправят на украинскую землю в ближайшее время
© AP Photo / Ebrahim NorooziЭммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Французские военные в ближайшее время не будут отправлены на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я не думаю, что на нашу землю придет война, хочу вас успокоить. (Я также не думаю) ... что мы завтра отправимся воевать на украинской земле," - сказал он в подкасте "Génération Do It Yourself", отрывки из которого публикует телеканал BFMTV.
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Он отметил, что "хорошо понимает" страх и опасения французов на этот счёт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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