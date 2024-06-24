https://ria.ru/20240624/ukraina-1955126657.html
США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС
США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС
США ожидают, что по итогам предстоящего в июле вашингтонского саммита НАТО будет принято положительное решение о будущем членстве Украины в Евросоюзе, заявил в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:41
2024-06-24T17:41
2024-06-24T17:41
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США ожидают, что по итогам предстоящего в июле вашингтонского саммита НАТО будет принято положительное решение о будущем членстве Украины в Евросоюзе, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Я ожидаю, что по итогам саммита НАТО будет принято положительное решение от Евросоюза относительно членства Украины", - сказал американский чиновник на брифинге для журналистов. Он отметил, что ясность относительно перспектив Украины в ЕС позволит "проложить четкий мост" для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению Киевом ряда необходимых реформ.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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украина, сша, европа, нато, евросоюз
Украина, США, Европа, НАТО, Евросоюз
США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС
Госдеп ожидает от саммита НАТО положительного решения по членству Украины в ЕС