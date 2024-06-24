https://ria.ru/20240624/ukraina-1955126657.html

США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС

США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 24.06.2024

США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС

США ожидают, что по итогам предстоящего в июле вашингтонского саммита НАТО будет принято положительное решение о будущем членстве Украины в Евросоюзе, заявил в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:41

2024-06-24T17:41

2024-06-24T17:41

украина

сша

европа

нато

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США ожидают, что по итогам предстоящего в июле вашингтонского саммита НАТО будет принято положительное решение о будущем членстве Украины в Евросоюзе, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Я ожидаю, что по итогам саммита НАТО будет принято положительное решение от Евросоюза относительно членства Украины", - сказал американский чиновник на брифинге для журналистов. Он отметил, что ясность относительно перспектив Украины в ЕС позволит "проложить четкий мост" для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению Киевом ряда необходимых реформ.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

украина

сша

европа

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украина, сша, европа, нато, евросоюз