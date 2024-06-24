https://ria.ru/20240624/ukraina-1955100212.html

Киев одержим процессом присоединения к ЕС, заявила вице-премьер Украины

Киев одержим процессом присоединения к ЕС, заявила вице-премьер Украины - РИА Новости, 24.06.2024

Киев одержим процессом присоединения к ЕС, заявила вице-премьер Украины

Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила агентству AP украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:22

2024-06-24T16:22

2024-06-24T16:22

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ольга стефанишина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила агентству AP украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, более 1 тысячи жителей Украины уже задействованы в процесс присоединения, которым Киев будет заниматься без летнего перерыва. Как отмечает Стефанишина, процесс вступления в ЕС является основным приоритетом для Владимира Зеленского. "Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им", - приводит агентство слова вице-премьера. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Европейская комиссия еще в начале ноября прошлого года официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. В ЕК также неоднократно подчеркивали, что считают, что Киев и Кишинев выполнили практически все необходимые условия для старта таких переговоров. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231222/peskov-1917436275.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954485264.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, молдавия, ольга стефанишина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия