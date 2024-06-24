Киев одержим процессом присоединения к ЕС, заявила вице-премьер Украины
Стефанишина: Украина помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина помешана на процессе присоединения к Евросоюзу и одержима им, заявила агентству AP украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, более 1 тысячи жителей Украины уже задействованы в процесс присоединения, которым Киев будет заниматься без летнего перерыва. Как отмечает Стефанишина, процесс вступления в ЕС является основным приоритетом для Владимира Зеленского.
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"Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им", - приводит агентство слова вице-премьера.
Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.
Европейская комиссия еще в начале ноября прошлого года официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. В ЕК также неоднократно подчеркивали, что считают, что Киев и Кишинев выполнили практически все необходимые условия для старта таких переговоров.
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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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