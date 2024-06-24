https://ria.ru/20240624/ukraina-1955093318.html
Си Цзиньпин призвал создавать условия для переговоров по Украине
Си Цзиньпин призвал создавать условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Си Цзиньпин призвал создавать условия для переговоров по Украине
Сегодня необходимо прикладывать усилия для создания условий для мирных переговоров по разрешению украинского кризиса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:56
2024-06-24T15:56
2024-06-24T15:56
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Сегодня необходимо прикладывать усилия для создания условий для мирных переговоров по разрешению украинского кризиса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине. Дуда 22-26 июня находится в Китае с государственным визитом. В понедельник главы КНР и Польши провели переговоры, в ходе которых, в частности, обменялись мнениями по поводу украинского кризиса. "В настоящее время следует прилагать усилия для того, чтобы избежать расширения и обострения конфликта, (необходимо) усердно способствовать деэскалации ситуации, прилагать усилия для создания условий для мирных переговоров", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. "Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению кризиса, способствуют построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - добавил он. Глава Китая подчеркнул, что КНР по-своему готова и дальше продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954183562.html
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РИА Новости
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в мире, китай, си цзиньпин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Украина
Си Цзиньпин призвал создавать условия для переговоров по Украине
Си Цзиньпин призвал прикладывать усилия для разрешения кризиса на Украине
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Сегодня необходимо прикладывать усилия для создания условий для мирных переговоров по разрешению украинского кризиса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине.
Дуда 22-26 июня находится в Китае с государственным визитом. В понедельник главы КНР и Польши провели переговоры, в ходе которых, в частности, обменялись мнениями по поводу украинского кризиса.
"В настоящее время следует прилагать усилия для того, чтобы избежать расширения и обострения конфликта, (необходимо) усердно способствовать деэскалации ситуации, прилагать усилия для создания условий для мирных переговоров", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. "Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению кризиса, способствуют построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - добавил он.
Глава Китая подчеркнул, что КНР по-своему готова и дальше продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.