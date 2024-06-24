https://ria.ru/20240624/ukraina-1955093318.html

Си Цзиньпин призвал создавать условия для переговоров по Украине

Си Цзиньпин призвал создавать условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 24.06.2024

Си Цзиньпин призвал создавать условия для переговоров по Украине

Сегодня необходимо прикладывать усилия для создания условий для мирных переговоров по разрешению украинского кризиса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:56

2024-06-24T15:56

2024-06-24T15:56

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Сегодня необходимо прикладывать усилия для создания условий для мирных переговоров по разрешению украинского кризиса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине. Дуда 22-26 июня находится в Китае с государственным визитом. В понедельник главы КНР и Польши провели переговоры, в ходе которых, в частности, обменялись мнениями по поводу украинского кризиса. "В настоящее время следует прилагать усилия для того, чтобы избежать расширения и обострения конфликта, (необходимо) усердно способствовать деэскалации ситуации, прилагать усилия для создания условий для мирных переговоров", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. "Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению кризиса, способствуют построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - добавил он. Глава Китая подчеркнул, что КНР по-своему готова и дальше продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954183562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, си цзиньпин, украина