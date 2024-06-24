https://ria.ru/20240624/ukraina-1955081359.html

Сийярто прокомментировал перенос подготовки ВСУ инструкторами ЕС на Украину

Сийярто прокомментировал перенос подготовки ВСУ инструкторами ЕС на Украину - РИА Новости, 24.06.2024

Сийярто прокомментировал перенос подготовки ВСУ инструкторами ЕС на Украину

Перенос подготовки украинских военных инструкторами стран ЕС на территорию Украины - это красная линия и первый шаг к отправке туда западных войск, Будапешт... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:28

2024-06-24T15:28

2024-06-24T18:37

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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Перенос подготовки украинских военных инструкторами стран ЕС на территорию Украины - это красная линия и первый шаг к отправке туда западных войск, Будапешт будет препятствовать этому всеми средствами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Министр напомнил, что ранее Евросоюз начал миссию по подготовке украинских военных европейскими инструкторами на территории сообщества, Венгрия в этой миссии участия не принимает."Сейчас верховный представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ред.) предложил продолжить эту подготовительную миссию на территории Украины. Это чрезвычайно опасное предложение. Это предложение, которое пересекло бы новую красную линию... На наш взгляд, это неприемлемо, мы будем препятствовать этому всеми существующими средствами", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.Главное беспокойство Венгрии, по его словам, заключается в том, что перенос подготовительной миссии на украинскую территорию "практически может стать первым шагом отправки на Украину военных".Сийярто добавил, что несмотря "огромный провал" большинства "провоенных" правительств на выборах в Европарламент, "военная истерия" не только продолжается, но и выходит на новый темп, а воля народа "продолжает игнорироваться".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240624/es-1954957064.html

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украина, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире