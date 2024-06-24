https://ria.ru/20240624/ukraina-1955075176.html
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.06.2024
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности
Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:02
2024-06-24T15:02
2024-06-24T15:02
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "Во вторник Совет утвердит это соглашение, подписание может затем состояться в среду или в четверг в Брюсселе", - сказал он. Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности
ЕС 26 или 27 июня подпишет соглашение с Украиной по гарантиям безопасности
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"Во вторник Совет утвердит это соглашение, подписание может затем состояться в среду или в четверг в Брюсселе", - сказал он.
Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".