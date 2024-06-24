Рейтинг@Mail.ru
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955075176.html
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.06.2024
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности
Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:02
2024-06-24T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "Во вторник Совет утвердит это соглашение, подписание может затем состояться в среду или в четверг в Брюсселе", - сказал он. Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности

ЕС 26 или 27 июня подпишет соглашение с Украиной по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"Во вторник Совет утвердит это соглашение, подписание может затем состояться в среду или в четверг в Брюсселе", - сказал он.
Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Европа заплатит Америке за все
20 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала