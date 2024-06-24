https://ria.ru/20240624/ukraina-1955075176.html

Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности

Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.06.2024

Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности

Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:02

2024-06-24T15:02

2024-06-24T15:02

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание может пройти в Брюсселе в среду или в четверг, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "Во вторник Совет утвердит это соглашение, подписание может затем состояться в среду или в четверг в Брюсселе", - сказал он. Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз