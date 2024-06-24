Зеленский дал карт-бланш на чистку в ведомстве, которое его охраняет
Зеленский заявил, что дал карт-бланш на чистку в Управлении госохраны Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в понедельник, что дал карт-бланш на чистку в управлении госслужбы охраны, которое обеспечивает его безопасность.
Зеленский 21 июня назначил Алексея Морозова новым начальником управления государственной охраны. Украинское издание "Страна" писало, что это произошло после того, как офицеры управления госохраны направили Зеленскому обращение, в котором говорилось, что исполняющий обязанности руководителя управления Максим Донец сам назначил себя на эту должность, что противоречит законодательству.
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В понедельник Зеленский представил Морозова сотрудникам ведомства. "Главная задача нового руководителя Управления государственной охраны Украины полковника Алексея Морозова - обеспечить, чтобы в управлении работали исключительно патриотически настроенные профессиональные люди… У нового руководителя управления есть карт-бланш на изменения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Он отметил, что управление госохраны должно быть очищено от всех, кто выступает против Украины или дискредитирует ведомство.
СБУ в начале мая заявляла о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По данным ведомства, агенты якобы должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Позже Зеленский уволил Сергея Рудя с должности главы управления государственной охраны Украины.