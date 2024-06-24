https://ria.ru/20240624/ukraina-1955070709.html

На Украине подожгли три автомобиля военных

На Украине подожгли три автомобиля военных - РИА Новости, 24.06.2024

На Украине подожгли три автомобиля военных

На Украине неизвестные подожгли еще три автомобиля военных, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источник в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:51

2024-06-24T14:51

2024-06-24T15:09

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Украине неизвестные подожгли еще три автомобиля военных, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне издание сообщило, что неизвестные уничтожили автомобили военных в Киеве и в Полтавской области. "За вчерашние сутки на Украине зафиксировано еще три случая поджога автомобилей военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, случаи поджога автомобилей произошли в Одессе, Николаеве и Каменском. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240623/kiev-1954841271.html

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html

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