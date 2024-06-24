https://ria.ru/20240624/ukraina-1954951418.html

Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине - РИА Новости, 24.06.2024

Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

На Украине сейчас нет оппозиции, она либо в тюрьме, либо за границей, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T06:19

2024-06-24T06:19

2024-06-24T09:25

украина

россия

николай азаров (политик)

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Украине сейчас нет оппозиции, она либо в тюрьме, либо за границей, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам"."Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. Порошенко или Тимошенко — не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж", — сказал он.По словам Азарова, тех сил, которые существовали на Украине в виде Партии регионов, левых и оппозиционных партий, сейчас просто нет. "Мало того, отсутствуют профсоюзы и идут сильнейшие гонения на церковь. Нынешний конфликт принято представлять как противостояние России и Украины, но это не так", — добавил Азаров. При этом, полагает он, в стране есть политики, желающие противопоставить себя Владимиру Зеленскому. Но они себя никак не проявляют, а главное — нет реальной оппозиционной силы, у которой была бы альтернативная программа, заключил бывший премьер.

https://ria.ru/20240620/svr-1954160234.html

https://ria.ru/20240624/gumanitarnye_fondy-1954947757.html

украина

россия

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украина, россия, николай азаров (политик), владимир зеленский