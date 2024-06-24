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Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
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06:19 24.06.2024 (обновлено: 09:25 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ukraina-1954951418.html
Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине
Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине
На Украине сейчас нет оппозиции, она либо в тюрьме, либо за границей, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T06:19
2024-06-24T09:25
украина
россия
николай азаров (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Украине сейчас нет оппозиции, она либо в тюрьме, либо за границей, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам".&quot;Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. Порошенко или Тимошенко — не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж&quot;, — сказал он.По словам Азарова, тех сил, которые существовали на Украине в виде Партии регионов, левых и оппозиционных партий, сейчас просто нет. "Мало того, отсутствуют профсоюзы и идут сильнейшие гонения на церковь. Нынешний конфликт принято представлять как противостояние России и Украины, но это не так", — добавил Азаров. При этом, полагает он, в стране есть политики, желающие противопоставить себя Владимиру Зеленскому. Но они себя никак не проявляют, а главное — нет реальной оппозиционной силы, у которой была бы альтернативная программа, заключил бывший премьер.
https://ria.ru/20240620/svr-1954160234.html
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украина, россия, николай азаров (политик), владимир зеленский
Украина, Россия, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский
Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

Азаров: вся украинская оппозиция либо сидит за решеткой, либо уехала за границу

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудник полиции Украины в Киеве
Сотрудник полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудник полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Украине сейчас нет оппозиции, она либо в тюрьме, либо за границей, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам".
«

"Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. Порошенко или Тимошенко — не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж", — сказал он.

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По словам Азарова, тех сил, которые существовали на Украине в виде Партии регионов, левых и оппозиционных партий, сейчас просто нет.
"Мало того, отсутствуют профсоюзы и идут сильнейшие гонения на церковь. Нынешний конфликт принято представлять как противостояние России и Украины, но это не так", — добавил Азаров.
При этом, полагает он, в стране есть политики, желающие противопоставить себя Владимиру Зеленскому. Но они себя никак не проявляют, а главное — нет реальной оппозиционной силы, у которой была бы альтернативная программа, заключил бывший премьер.
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УкраинаРоссияНиколай Азаров (политик)Владимир Зеленский
 
 
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