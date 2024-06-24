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СМИ: кандидат на выборах мэра Токио получила факс с угрозами убийства - РИА Новости, 24.06.2024
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07:34 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ugrozy-1954953688.html
СМИ: кандидат на выборах мэра Токио получила факс с угрозами убийства
СМИ: кандидат на выборах мэра Токио получила факс с угрозами убийства - РИА Новости, 24.06.2024
СМИ: кандидат на выборах мэра Токио получила факс с угрозами убийства
Кандидат на предстоящих выборах мэра японской столицы Токио, экс-глава главной оппозиционной партии Рэнхо получила факс с угрозами убийства, сообщает агентство... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:34
2024-06-24T07:34
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Кандидат на предстоящих выборах мэра японской столицы Токио, экс-глава главной оппозиционной партии Рэнхо получила факс с угрозами убийства, сообщает агентство Киодо. По данным местной полиции, в присланном в избирательный штаб политика сообщении содержалась угроза о том, что Рэнхо будет "убита путем нанесения ей многочисленных ножевых ранений". Данных о том, когда именно пришел факс с угрозами, не уточняется. Ведется расследование. Выборы мэра Токио состоятся 7 июля. За пост главы японской столицы будут бороться 56 человек, что в два раза больше, чем было на прошлых выборах. В списке помимо действующего градоначальника Юрико Коикэ, которая готова идти на третий срок, есть политики от оппозиции – экс-телеведущая и экс-глава главной оппозиционной партии Рэнхо, бывший начальник штаба военно-воздушных сил самообороны Японии Тосио Тамогами, известный своими ультраправыми взглядами, а также несколько десятков кандидатов, многие из которых известны лишь своим родственникам и друзьям.
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html
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токио, япония, юрико коикэ, в мире
Токио, Япония, Юрико Коикэ, В мире
СМИ: кандидат на выборах мэра Токио получила факс с угрозами убийства

"Киодо": кандидат на выборах мэра Токио Рэнхо получила факс с угрозами убийства

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Кандидат на предстоящих выборах мэра японской столицы Токио, экс-глава главной оппозиционной партии Рэнхо получила факс с угрозами убийства, сообщает агентство Киодо.
По данным местной полиции, в присланном в избирательный штаб политика сообщении содержалась угроза о том, что Рэнхо будет "убита путем нанесения ей многочисленных ножевых ранений".
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Данных о том, когда именно пришел факс с угрозами, не уточняется. Ведется расследование.
Выборы мэра Токио состоятся 7 июля. За пост главы японской столицы будут бороться 56 человек, что в два раза больше, чем было на прошлых выборах.
В списке помимо действующего градоначальника Юрико Коикэ, которая готова идти на третий срок, есть политики от оппозиции – экс-телеведущая и экс-глава главной оппозиционной партии Рэнхо, бывший начальник штаба военно-воздушных сил самообороны Японии Тосио Тамогами, известный своими ультраправыми взглядами, а также несколько десятков кандидатов, многие из которых известны лишь своим родственникам и друзьям.
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