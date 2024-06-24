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В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 24.06.2024 (обновлено: 12:38 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/udary-1955030504.html
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:33
2024-06-24T12:38
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
черное море
дмитрий песков
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму чертой, после которой российские военные могут получить право уничтожать американские дроны-разведчики над Чёрным морем. "Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать министерству обороны", - сказал Песков журналистам. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
россия
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севастополь, россия, черное море, дмитрий песков, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Черное море, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Безопасность
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны

Песков: вопрос о дронах-разведчиках США над Черным морем связан с ходом СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму чертой, после которой российские военные могут получить право уничтожать американские дроны-разведчики над Чёрным морем.
"Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать министерству обороны", - сказал Песков журналистам.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияЧерное мореДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSБезопасность
 
 
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