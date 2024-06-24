https://ria.ru/20240624/udary-1955030504.html

В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны

В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны - РИА Новости, 24.06.2024

В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:33

2024-06-24T12:33

2024-06-24T12:38

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

черное море

дмитрий песков

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_2051ebacc2976bb7a392472fef143233.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму чертой, после которой российские военные могут получить право уничтожать американские дроны-разведчики над Чёрным морем. "Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать министерству обороны", - сказал Песков журналистам. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, россия, черное море, дмитрий песков, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность