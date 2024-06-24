https://ria.ru/20240624/udary-1955030504.html
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:33
2024-06-24T12:33
2024-06-24T12:38
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
черное море
дмитрий песков
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму чертой, после которой российские военные могут получить право уничтожать американские дроны-разведчики над Чёрным морем. "Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать министерству обороны", - сказал Песков журналистам. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, россия, черное море, дмитрий песков, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Черное море, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Безопасность
В Кремле переадресовали вопрос о дронах-разведчиках США в Минобороны
Песков: вопрос о дронах-разведчиках США над Черным морем связан с ходом СВО
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о том, можно ли считать вчерашние удары ВСУ по Севастополю и Крыму чертой, после которой российские военные могут получить право уничтожать американские дроны-разведчики над Чёрным морем.
"Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать министерству обороны", - сказал Песков журналистам.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.