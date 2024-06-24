https://ria.ru/20240624/turtsiya-1955040496.html

Опрос показал, что в Турции думают насчет конфликта на Украине

Опрос показал, что в Турции думают насчет конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024

Опрос показал, что в Турции думают насчет конфликта на Украине

Почти 80% участников исследования, проведённого в Турции центром Areda, считают, что на Украине идёт конфликт между Россией и США. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:01

2024-06-24T13:01

2024-06-24T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

севастополь

мария захарова

владимир путин

оон

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СТАМБУЛ, 24 июн - РИА Новости. Почти 80% участников исследования, проведённого в Турции центром Areda, считают, что на Украине идёт конфликт между Россией и США. Исследование проводилось по всей Турции с 29 апреля по 2 мая. В нём приняли участие 3101 человек - погрешность не указана. Респондентам задали вопрос, между кем на самом деле - по их мнению - идет конфликт на Украине. "79,4% опрошенных заявили, что на Украине идет война между Россией и США, а 20,6% считают, что это конфликт РФ и Украины", - сообщил центр. Американские ракеты ATACMS были использованы при атаке по Севастополю 23 июня в 12:15 мск. Российская ПВО перехватила четыре оперативно-тактические ракеты, снаряженные кассетными боевыми частями. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с украинским обстрелом Севастополя призвала секретариат ООН разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240326/konflikt-1936038014.html

https://ria.ru/20240624/atacms-1954937217.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

россия

украина

севастополь

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, севастополь, мария захарова, владимир путин, оон, нато